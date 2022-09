September 21, 2022 / 09:15 AM IST

న్యూఢిల్లీ: దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో (Delhi) విషాదం చోటుచేసుకున్నది. డివైడర్‌పై నిద్రిస్తున్నవారి మీదనుంచి ఓ ట్రక్కు దూసుకెళ్లింది. దీంతో నలుగురు మృతిచెందగా, మరో ముగ్గురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. బుధవారం తెల్లవారుజామున ఢిల్లీలోని సీమాపురి డీటీసీ డిపో వద్ద రెట్‌లైట్‌ పడింది. అయితే దానిని పట్టించుకోకుండా వేగంగా వెళ్లిన లారీ.. అదుపుతప్పి రోడ్డు డివైడర్‌పై నిద్రిస్తున్న వారిమీద నుంచి వెళ్లింది. దీంతో ఇద్దరు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు.

మరొకరు దవాఖానకు తరలిస్తుండగా చనిపోయారని, ఇంకొకరు చికిత్స పొందుతూ హాస్పిటల్‌లో మరణించాడని పోలీసులు తెలిపారు. మరో ఇద్దరికి తీవ్రంగా గాయాలయ్యాయని, వారి పరిస్థితి విషమంగా ఉందని చెప్పారు. సీసీటీవీ ఫుటేజీ ఆధారంగా లారీని పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నామని పోలీసులు తెలిపారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదుచేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నామన్నారు.

Delhi | An unknown speeding truck mowed down 4 people & injured 2 persons who were sleeping on the road divider, while crossing DTC Depot Redlight in Seemapuri: Police https://t.co/71EgsKQFo6 pic.twitter.com/iRT2HlodJU

— ANI (@ANI) September 21, 2022