March 18, 2024 / 04:37 PM IST

బెంగుళూరు: క‌ర్నాట‌క రాజ‌ధాని బెంగుళూరు(Bengaluru)లో ఓ షాపు ఓన‌ర్‌పై అటాక్ చేసిన కేసులో ముగ్గుర్ని అరెస్టు చేశారు. అజా స‌మ‌యంలో లౌడ్ మ్యూజిక్ ఎందుకు పెట్టావంటూ కొంద‌రు యువ‌కులు ఓ మొబైల్ షాపు ఓన‌ర్‌తో వాగ్వాదానికి దిగారు. ఆ స‌మ‌యంలో ఓ వ్య‌క్తి షాపు ఓన‌ర్ గ‌ల్లా ప‌ట్టుకున్నాడు. దీంతో ఆ షాపు ఓన‌ర్ అత‌నిపై అటాక్ చేశాడు. ఆ త‌ర్వాత గుంపుగా ఉన్న వ్య‌క్తులు .. షాపు ఓన‌ర్‌పై పంచ్‌లు విసిరారు. ఇదంతా ఆ షాపులో ఉన్న సీసీ కెమెరాకు చిక్కింది. హ‌ల‌సూర్ గేట్ పోలీసు స్టేష‌న్ ప‌రిధిలో ఉన్న సిద్ద‌న్న‌గ‌ల్లి వ‌ద్ద ఈ ఘ‌ట‌న జ‌రిగింది. షాపు ఓన‌ర్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేర‌కు హ‌ల‌సూరు పోలీసు స్టేష‌న్‌లో ఎఫ్ఐఆర్ న‌మోదు చేశారు. ఆరుగురు అటాక్ చేయ‌గా దాంట్లో ముగ్గుర్ని అదుపులోకి తీసుకున్న‌ట్లు పోలీసులు వెల్ల‌డించారు. బాధిత షాపు ఓన‌ర్ ఘ‌ట‌న జ‌రిగిన స‌మ‌యంలో హ‌నుమాన్ చాలీసా వింటున్న‌ట్లు తెలిసింది.

A shopkeeper Mukesh in Bengaluru was assaulted by 6 goons (Suleman, Shahnawaz, Rohit, Danish, Tarun and unknown) over the sound of loudspeaker ( As mentioned in the written complaint copy filed by Mukesh). DCP confirmed that Police arrested Suleman, Shah Nawaz and Rohit of the 6… pic.twitter.com/0dBQEFPDLp

— Mohammed Zubair (@zoo_bear) March 18, 2024