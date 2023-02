Gujarat| ఫార్మా కంపెనీలో భారీ పేలుడు.. ముగ్గురు మృతి

February 28, 2023 / 07:33 AM IST

అహ్మదాబాద్‌: గుజరాత్‌ (Gujarat)లోని వల్సాద్‌ (Valsad) జిల్లా సరిగామ్‌లో (Sarigam) ఉన్న ఓ కంపెనీలో భారీ పేలుడు (Blast) సంభవించింది. దీంతో ముగ్గురు వ్యక్తులు అక్కడికక్కడే మరణించారు. మరో ఇద్దరు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. సరిగామ్‌లోని జీఐడీసీ (GIDC) వైనే పెట్రోకెమ్‌ అండ్‌ ఫార్మా ఇండియా కంపెనీకి చెందిన మూడంతుస్తుల బిల్డింగ్‌లో రాత్రి 11 గంటల సమయంలో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. క్రమంగా కంపెనీ మొత్తానికి వ్యాపించడంతో మంటలు భారీగా ఎగసిపడ్డాయి. దీంతో బిల్డింగ్‌ కుప్పకూలింది. సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మంటలను అదుపుచేశారు.

రాత్రి 11 గంటల సమయంలో కంపెనీలో పేలుడు సంభవించిందని వల్సాద్‌ ఎస్పీ విజయ్‌ సింగ్‌ గుర్జార్‌ తెలిపారు. దీనికారణంగా మంటలు చెలరేగాయని, ఘటనకు గల కారణాలు తెలియాల్సి ఉందని చెప్పారు. గాయపడినవారిని దవాఖానకు తరలించామన్నారు. రెండు మృతదేహాలను వెలికితీశామని, మరొకటి లభించాల్సి ఉందని చెప్పారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదుచేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నామన్నారు.

Valsad, Gujarat| 2 died & 2 injured in a blast occurred at a company in Sarigam GIDC around 11 pm yesterday night. Reason of the blast is unknown. Rescue operation has been stopped temporarily, to be resumed in the morning. Dead bodies are yet to be identified: SP, Valsad pic.twitter.com/CzOnNetah5

— ANI (@ANI) February 27, 2023