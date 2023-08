August 2, 2023 / 01:38 PM IST

Rapido | సొంత వాహ‌నాలు లేని వారు.. ఒక చోట నుంచి మ‌రో ప్రాంతానికి వెళ్లాలంటే ప‌బ్లిక్ లేదా ప్ర‌యివేటు ట్రాన్స్‌పోర్టును ఆశ్ర‌యిస్తుంటారు. ఇటీవ‌ల కాలంలో ర్యాపిడో, ఉబెర్, ఓలా వంటి యాప్స్ అందుబాటులోకి వ‌చ్చాయి. ఈ యాప్స్ ద్వారా ఫోర్ వీల‌ర్ లేదా టూ వీల‌ర్ వాహ‌నాల‌ను బుక్ చేసుకుని ప్ర‌యాణిస్తున్నారు.

అయితే బెంగ‌ళూరుకు చెందిన ఓ వ్య‌క్తి కూడా కోర‌మంగ‌ళ నుంచి జేపీ న‌గ‌ర్ వెళ్లేందుకు ర్యాపిడో యాప్ ద్వారా ఆటోను బుక్ చేసుకున్నాడు. కోర‌మంగ‌ళ నుంచి జేపీ న‌గ‌ర్ వెళ్లేందుకు కేవ‌లం 45 నిమిషాలు మాత్ర‌మే ప‌డుతుంది. అయితే ఆటో మాత్రం పిక‌ప్ పాయింట్ చేరుకునేందుకు 225 నిమిషాలు(3.7 గంట‌లు) ప‌ట్టింది. 45 నిమిషాల జ‌ర్నీ కోసం 3.7 గంట‌లు వెయిట్ చేయాల్సి వ‌చ్చింద‌ని బాధిత ప్ర‌యాణికుడు తెలిపాడు. ఇదే విష‌యాన్ని బాధితుడు ట్విట్ట‌ర్ ద్వారా వెల్ల‌డించాడు.

ఈ వ్య‌వ‌హారంపై ర్యాపిడో స్పందించింది. ప్ర‌యాణికుడికి అసౌక‌ర్యం క‌లిగించినందుకు చింతిస్తున్నామని తెలుపుతూ క్ష‌మాప‌ణ‌లు చెప్పింది. మీ స‌హ‌నానికి ధ‌న్య‌వాదాలు అంటూ ర్యాపిడో ట్వీట్ చేసింది.

Rapido wait time getting out of hand. 😭

Gotta wait for more than 3.7 hours for 45 minutes travel. @peakbengaluru

#rapido #Bengaluru #peakbengaluru pic.twitter.com/7xPO3cBkPz

— deyalla (@deyalla_) August 1, 2023