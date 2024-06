June 19, 2024 / 03:54 PM IST

Encounter | జమ్మూ కశ్మీర్‌ (Jammu Kashmir)లో ఎన్‌కౌంటర్‌ (Encounter) చోటు చేసుకుంది. భద్రతా బలగాలు ఉగ్రవాదుల మధ్య కాల్పుల ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఈ ఘటనలో ఇద్దరు ఉగ్రవాదులు హతమయ్యారు. బారాముల్లా (Baramulla)లోని రఫియాబాద్‌ (Rafiabad) ప్రాంతంలో బుధవారం ఈ ఎన్‌కౌంటర్‌ చోటు చేసుకుంది. ఎదురు కాల్పుల్లో ఇద్దరు ఉగ్రవాదులు మరణించగా.. ఓ పోలీసు అధికారి గాయపడ్డారు. గాయపడిన పోలీసుని అధికారులు వెంటనే స్థానిక ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. కాగా, సోమవారం కేంద్ర పాలిత ప్రాంతంలోని బందిపోరా జిల్లాలో జరిగిన ఎన్‌కౌంటర్‌లో ఓ ఉగ్రవాది హతమైన విషయం తెలిసిందే.

