November 6, 2022 / 11:18 AM IST

భోపాల్‌: ప్రాజెక్ట్‌ చీతాలో భాగంగా నమీబియా నుంచి తీసుకొచ్చిన చితాలను లార్జర్‌ ఎన్‌క్లోజర్‌లోకి వదిలే ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. సెప్టెంబర్‌ 17న నమీబియా నుంచి ఎనిమిది చీతాలను మధ్యప్రదేశ్‌లోని కూనో నేషనల్‌ పార్క్‌కు తరలించిన విషయం తెలిసిందే. అప్పటినుంచి ఆ చీతాలు క్వారంటైన్‌లో ఉన్నాయి. తాజాగా వాటిని లార్జర్‌ ఎన్‌క్లోజర్‌లోకి వదిలే ప్రక్రియను ప్రారంభించారు. ఇందులో భాగంగా రెండు మగ చీతాలను క్వారంటైన్‌ నుంచి బయటకు పంపించారు. ఆ రెండు చీతాలు లార్జర్‌ ఎన్‌క్లోజర్‌లో ఎలా ఉంటాయనే విషయాన్ని పరిశీలించి మిగిలినవాటిని కూడా వదిలేయనున్నారు.

Great news! Am told that after the mandatory quarantine, 2 cheetahs have been released to a bigger enclosure for further adaptation to the Kuno habitat. Others will be released soon. I’m also glad to know that all cheetahs are healthy, active and adjusting well. 🐆 pic.twitter.com/UeAGcs8YmJ

— Narendra Modi (@narendramodi) November 6, 2022