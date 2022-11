నెరవేరిన రెండున్నర అడుగుల వ్యక్తి కల… బుహ్రాతో వైభవంగా పెళ్లి

November 2, 2022 / 08:04 PM IST

లక్నో: అత్యంత పొట్టి వ్యక్తి తన జీవిత కలను నెరవేర్చుకున్నాడు. తనకు జోడైన మహిళను బుధవారం వైభవంగా పెళ్లి చేసుకున్నాడు. ఉత్తరప్రదేశ్‌ షామ్లీలోని కైరానాకు చెందిన 32 ఏళ్ల అజీమ్ మన్సూరి ఎత్తు 2.5 అడుగులు. దీంతో అతడికి పెళ్లి కావడం కష్టంగా మారింది. తనకు ఈడు, జోడైన వధువు కోసం చాలా ఏళ్లుగా ప్రయత్నించాడు. ప్రభుత్వ అధికారులతోపాటు రాజకీయ నేతలను కూడా కలిశాడు. 2019లో యూపీ మాజీ సీఎం అఖిలేష్‌ యాదవ్‌ను కూడా కలిసి తగిన వధువు అన్వేషణలో సహాయం కోరాడు.

కాగా, ఐదవ తరగతితో చదువు ఆపేసిన అజీమ్‌ మన్సూరి, సౌందర్య వస్తువుల షాపు నిర్వహిస్తున్నాడు. తన కుటుంబంలో ఆఖరి, ఆరవ సంతానమైన అతడి పెళ్లి నిరీక్షణ ఫలించింది. గత ఏడాది మార్చిలో తనకు జోడైన మూడు అడుగుల ఎత్తైన బుష్రాను కలిశాడు. హాపూర్‌కు చెందిన ఆమెతో గత ఏడాది ఏప్రిల్‌లో ఎంగేజ్‌మెంట్‌ జరిగింది. అయితే బుష్రా డిగ్రీ చదువు పూర్తయిన తర్వాత పెళ్లి చేసుకోవాలని వారిద్దరూ నిర్ణయించారు.

మరోవైపు అజీమ్‌ మన్సూరి కలగన్న రోజు వచ్చింది. బుష్రాతో అతడి పెళ్లి బుధవారం వైభవంగా జరిగింది. ‘దేవుని దయతో, ఈ క్షణం నా జీవితంలోకి వచ్చింది. ఇది సంతోషకరమైన సందర్భం. నా ప్రాంతంలోని ప్రతి ఒక్కరినీ నా పెళ్లికి ఆహ్వానించాను’ అని మన్సూరి తెలిపాడు. సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికీ ధన్యవాదాలు చెప్పాడు.

కాగా, గత కొన్ని రోజుల నుంచే మన్సూరి ఇంట పెళ్లి ఏర్పాట్లు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి. తనను అభిమానించే వారినందరినీ పెళ్లికి ఆహ్వానించాడు. దీంతో అందంగా ముస్తాబైన మన్సూరి ఇంటి వద్దకు వారంతా పెద్ద సంఖ్యలో తరలి వచ్చారు. అత్యంత పొట్టి వాడైన వరుడితో సెల్ఫీలు దిగేందుకు పోటీ పడ్డారు. దీంతో జనం తాకిడితో ఇబ్బంది పడిన పొరుగువారు, స్థానికులను నియంత్రించేందుకు పోలీసుల సహాయం కోరారు.

UP's 30 inch tall Azeem Mansuri's period of "sleepless lonely nights" over. Leaves from Shamli to tie nuptial knot with Bushra of Hapur. In the last six years Mansuri did everything from meeting CMs to seeking help from police and hunger strikes to get a bride. @timesofindia pic.twitter.com/CWyDPWQsg8

— Sandeep Rai (@RaiSandeepTOI) November 2, 2022