January 26, 2023 / 12:11 PM IST

న్యూఢిల్లీ : ఢిల్లీలోని క‌ర్త‌వ్య ప‌థ్ వ‌ద్ద 74వ గ‌ణ‌తంత్ర దినోత్స‌వ వేడుక‌లు ఘ‌నంగా జ‌రిగాయి. రిప‌బ్లిక్ డే వేడుక‌ల్లో రాష్ట్ర‌ప‌తి ద్రౌప‌ది ముర్ము, ప్ర‌ధాని న‌రేంద్ర మోదీ, ప‌లువురు కేంద్ర మంత్రులు, ఆర్మీ, నేవీ, ఎయిర్‌ఫోర్స్ అధికారుల‌తో పాటు 45 వేల మంది సంద‌ర్శ‌కులు పాల్గొన్నారు. ఈ వేడుక‌ల్లో ర‌క్ష‌ణ శాఖ శ‌క‌టాలు ఆక‌ట్టుకున్నాయి. సైనిక‌, నావిక‌, విమాన‌యాన శ‌క‌టాలు సంద‌ర్శ‌కుల‌ను అల‌రించాయి. ఈ వేడుక‌ల‌కు ముఖ్య అతిథిగా ఈజిప్టు అధ్య‌క్షుడు అబ్దెల్ ఫితా హాజ‌ర‌య్యారు.

గ‌ణ‌తంత్ర దినోత్స‌వ వేడుక‌లను 150 సీసీటీవీ కెమెరాలు, 6 వేల మంది సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ మ‌ధ్య నిర్వ‌హించారు. రిప‌బ్లిక్ డే వేడుక‌ల నేప‌థ్యంలో ఎలాంటి అవాంఛ‌నీయ ఘ‌ట‌న‌లు చోటు చేసుకోకుండా భ‌ద్రతా సిబ్బంది చ‌ర్య‌లు తీసుకుంది. ఇక ఢిల్లీలో సంఘ వ్య‌తిరేక శ‌క్తుల‌ను అరిక‌ట్టేందుకు పోలీసులు గ‌ట్టి చ‌ర్య‌లు తీసుకున్నారు. ప్ర‌ధాన ప్రాంతాల్లో డ్రోన్ల‌పై నిషేధం విధించారు.

#RepublicDay | AKASH weapon system of 27 Air Defence Missile Regiment, ‘the Amritsar Airfield’ led by Captain Sunil Dasharathe and accompanied by Lt Chetana Sharma of 512 Light AD Missile Regiment (SP) pic.twitter.com/aAzsFJfpUI

The Naval contingent of 144 young sailors led by Lt Cdr Disha Amrith as Contingent Commander marches down Kartavya Path

The marching contingent for the first time in history consists of 3 women and 6 men Agniveers pic.twitter.com/jcdUrEVxAj

— ANI (@ANI) January 26, 2023