లోయలో పడిన మినీబస్సు.. 11 మంది దుర్మరణం

September 14, 2022 / 11:27 AM IST

శ్రీనగర్‌: జమ్ముకశ్మీర్‌లోని పూంచ్‌ (Poonch)జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. జిల్లాలోని బరేరి నల్లా వద్ద మినీబస్సు అదుపుతప్పి లోయలో పడిపోయింది. దీంతో 11 మంది అక్కడికక్కడే మృతిచెందారు. మరో 25 మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. 36 మంది ప్రయాణికులతో కూడిన బస్సు.. పూంచ్‌ నుంచి గలీ మైదాన్‌ వెళ్తున్నది. ఈ క్రమంలో బరారి నల్లా సమీపంలో లోయలో పడిపోయిందని అధికారులు తెలిపారు. స్థానికులతో కలిసి పోలీసులు, సైనికులు సహాయక చర్యలు చేపట్టారని, గాయపడినవారిని దవాఖానకు తరలించామని వెల్లడించారు.

కాగా, ప్రమాద ఘటనపై జమ్ముకశ్మీర్‌ లెఫ్టినెంట్‌ గవర్నర్‌ మనోజ్‌ నిన్హా దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తంచేశారు. వారి కుటుంబ సభ్యులకు సంతాపం తెలిపారు. ప్రమాదంలో మరణించిన వారి కుటుంబాలకు రూ.5 లక్షలు ఆర్థికసాయం ప్రకటించారు. గాయపడినవారికి మెరుగైన చికిత్స అందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు.

Lt Governor of J&K, Manoj Sinha announces relief of Rs 5 lakh each for family members of the deceased. Also directs authorities to provide the best treatment to those injured. https://t.co/Ow5JYrfb2E pic.twitter.com/N7CAVcFYDB

— ANI (@ANI) September 14, 2022