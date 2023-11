Mizoram Assembly Elections: మిజోరంలో ఓటేసిన 101 ఏళ్ల వృద్ధుడు.. 96 ఏళ్ల అంధుడు

November 7, 2023 / 10:16 AM IST

ఐజ్వాల్‌: మిజోరం(Mizoram Assembly Elections) అసెంబ్లీ ఎన్నిక‌లకు ఇవాళ పోలింగ్ జ‌రుగుతున్న‌ది. మొత్తం 40 స్థానాల‌కే ఒకే ద‌శ‌లో ఎన్నిక‌లు నిర్వ‌హిస్తున్నారు. 174 మంది అభ్య‌ర్థులు పోటీలో ఉన్నారు. ఇవాళ ఆ రాష్ట్రానికి 101 ఏళ్ల వృద్ధుడు త‌న ఓటు హ‌క్కును వినియోగించుకున్నారు. చంపాయి ద‌క్షిణ అసెంబ్లీ నియోజ‌క‌వ‌ర్గంలో ఆ వృద్ధుడు త‌న భార్య‌తో క‌లిసి ఓటు వేశారు. 101 ఏళ్ల ఉన్న పూ రాల్‌నుదులాతో పాటు 86 ఏళ్లు ఉన్న ఆయ‌న భార్య పి తంగ‌లెతులై కూడా ఓటు హ‌క్కును వినియోగించుకున్నారు.

Mizoram Assembly Elections | Pu Rualhnudala, 101 years old and his wife Pi Thanghleithluaii, 86 years old cast their valuable votes at 24/18 Ruantlang PS under 24-Champhai South Assembly Constituency. pic.twitter.com/Wkm2pLA3FC

ఐజ్వాల్‌లో మ‌రో వృద్ధుడు కూడా ఓటేశారు. పోస్ట‌ల్ బ్యాలెట్‌ను తిర‌స్క‌రించిన 96 ఏళ్ల అంధ వృద్ధుడు పూ జ‌ద్వాలా ఐజ్వాల్‌లోని సార‌న్ వెంగ్ నుంచి త‌న ఓటు హ‌క్కును వాడుకున్నారు. పోస్ట‌ల్ బ్యాలెట్ ఓటు వేసేందుకు తిర‌స్క‌రించిన ఆ వృద్ధుడు.. ఇవాళ పోలింగ్ బూత్‌కు వెళ్లి మ‌రీ ఈవీఎం ద్వారా త‌న ఓటు హ‌క్కును వినియోగించుకున్నారు.

A 96-year-old visually impaired voter, Pu Zadawla who refused to cast his vote through postal ballot has cast his vote today in 1417 Saron Veng-II, Aizawl for the Mizoram Assembly elections. pic.twitter.com/JTVbClifmh

