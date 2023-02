కుప్వారాలో చొరబాటుకు యత్నించిన పాక్‌ ఉగ్రవాది హతం

February 16, 2023 / 01:08 PM IST

శ్రీనగర్‌: జమ్ముకశ్మీర్‌లోని కుప్వారాలో దేశంలోకి అక్రమ చొరబాటుకు ప్రయత్నించిన ఉగ్రవాదిని భద్రతా బలగాలు అంతమొందించాయి. కుప్వారాలోని సైద్‌పొరాలో వాస్తవాదీన రేఖ వెంబడి ఉగ్రవాదులు అక్రమ చొరబాటుకు యత్నిస్తున్నారనే నిర్ధిష్టమైన సమాచారం ఆర్మీకి అందింది. దీంతో స్థానిక పోలీసులు, భద్రతా బలగాలు సంయుక్తంగా ఆపరేషన్‌ చేపట్టాయి. దీంతో ఉగ్రవాదులు, భద్రతా బలగాలకు మధ్య ఎదురుకాల్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. ఈ ఎన్‌కౌంటర్‌లో ఓ ఉగ్రవాది హతమయ్యాడని కశ్మీర్‌ జోన్‌ పోలీసులు తెలిపారు. ఆ ప్రాంతంలో ఉగ్రవాదుల కోసం గాలింపు ముమ్మరం చేశామన్నారు. పూర్తివివరాలు వెల్లడిస్తామన్ని ట్విట్టర్‌ వేదికగా వెల్లడించారు.

During the preceding night, based on a specific input generated by #Kupwara police, joint team of Army & #Police intercepted an infiltrating group in Saidpora forward area. The joint team has #neutralised one #infiltrator. Search is still going on. Further details shall follow.

— Kashmir Zone Police (@KashmirPolice) February 16, 2023