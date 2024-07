నాన్న…

నాన్న.. తరువు త్యాగం కథ చెప్పి ఇంటికి యజమానిగ ఊరికే చలామణవుతుంటాడు!

నాన్న..

తరువు త్యాగం కథ చెప్పి

ఇంటికి యజమానిగ

ఊరికే చలామణవుతుంటాడు!

నిజానికి నిజాంను

మించిన గొప్ప నిరంకుశుడు!!

కుటుంబ కష్టాల్ని

హాలాహలంగ కంఠంలో దాచిన

శివునిలా బిల్డప్‌ ఇస్తుంటాడు!

కాని కంటికి కనబడని ఫాసిస్టు!!

నాన్న..

పెద్ద డబ్బు పిసినారి

పొదుపుకు కేరాఫ్‌ అడ్రస్‌!

ప్రతీదీ కూరగాయల్లా బేరమే.

లోకం దృష్టిలో అపర కుబేరుడు!!

నాన్న..

నంబర్‌ వన్‌ వకీల్‌ సాహబ్‌!

ఆంక్షలే ఆంక్షలు..

రూల్సే రూల్స్‌ ..

అదేంటో మేమేమన్నా కాదనడు.

మమ్మల్నెక్కడా ఓడిపోనివ్వడు!!

నాన్న..

చదువు చదువు అంటూ

నిత్యం వేధించే పరమ శాడిస్టు!

మోస్ట్‌ వాంటెడ్‌..

గొప్ప కెరియర్‌ పిచ్చోడు!!

నాన్నంటే

నొప్పించడం, ఏడిపించడం

ఇక అంతే..

వారికి ప్రేమించడమే రాదు!

చిన్నగ తుమ్మినా

అదేంటో దయ్యంలా నిద్రపోడు!!

నాన్న..

ఆధునిక పోకడలు తెల్వని

రాతియుగం మనిషి!

అప్‌డేట్‌ అవ్వని

పాత తరం ఎర్రిబాగులోడు.

ఏదడిగినా ఇట్టే చెప్పేస్తాడు!!

నాన్న..

తప్పొప్పులను తక్కెడల వెట్టి

మస్తు అల్కగ జోకుతడు!

ప్రఖ్యాత విమర్శకుడు, లాక్షణికుడు.

మమ్మల్ని ఒక్క మాటా అనడు.

అదేంటో రోజూ పేచంతా అమ్మతోనే!!

నాన్న మోనార్క్‌..

ఎప్పుడూ మాతో గడపడు.

బాధ్యతలే తప్ప

రాహిత్యమెరుగని టైంమిషన్‌!

వట్టి పని రాక్షసుడు!!

ఎక్కడా ఎక్స్‌పోజ్‌ అవ్వని

An Encyclopedian!

నాన్న..

నవ్వితే నవ్వడు

ఏడిస్తే ఏడ్వడు

వామ్మో! ఆయన లెవలే వేరు!!

అబ్బో! గొప్ప ఆస్కార్‌ నటుడు!!

నాన్న..

ఎన్నడూ నిజం చెప్పడు

ఉన్నది లేనట్లు

లేనిది ఉన్నట్లు

అతిశయోక్తికే అలంకారం!

హాలీవుడ్‌ జేమ్స్‌బాండ్‌!!

నాన్న..

ఇంటికి దారం, ఆధారమట!

ఆవాసానికి

వాసం, మూలవాసమట!!

నొసటి మీద ఎన్నేస్తే..

నిద్రల ఆలోచనల వేడికి కరిగి

ఇట్టే నెయ్యయిపోద్దట!

మీరు ఎన్నన్న సెప్పుర్రి!

నన్నేమైన అనుకోర్రి!!

No doubt about it!

He is Pakka Commercial!!

