May 20, 2024 / 04:46 PM IST

Ebrahim Raisi | ఇరాన్‌ దేశంలో విషాదం నెలకొన్న విషయం తెలిసిందే. ఆ దేశాధ్యక్షుడు (Iran President) ఇబ్రహీం రైసీ (Ebrahim Raisi) హెలికాప్టర్‌ ప్రమాదంలో ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అయితే అధ్యక్షుడి మరణ వార్త తెలుసుకున్న ఇరాన్‌ ప్రజలు సంబరాలు చేసుకున్నారు. బాణాసంచా కాల్చి (fireworks), మందు పార్టీతో రైసీ మృతిని సెలబ్రేట్‌ చేసుకోవడం ఇప్పుడు చర్చనీయాంశమైంది.

Iranians rejoice at the thought of #RaisiTheButcher karmic death pic.twitter.com/QNt6zF87Sy

Fireworks throughout Iran, including here in Saqqez, Iranian Kurdistan — home of #MahsaAmini

ఇబ్రహీం రైసీ మృతి వార్త తెలియగానే ఇరాన్‌లో వందలాది మంది ప్రజలు టెహ్రాన్‌, మషాద్‌లోని ప్రధాన కూడళ్లలో గుమిగూడి సంబరాలు చేసుకున్నారు. బాణాసంచా కాల్చారు. ఇక విదేశాల్లో ఉన్న ఇరానీయులు కూడా సెలబ్రేట్‌ చేసుకున్నారు. లండన్‌లో ఇస్లామిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ ఇరాన్ రాయబార కార్యాలయం ముందు కొందరు ఇరానీయులు వచ్చి సంబరాలు జరుపుకున్నారు. కొందరు స్వీట్లు పంచారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

ఈ సంబరాలపై మహిళా హక్కుల కార్యకర్త మాసిహ్ అలినేజాద్ ఎక్స్‌ వేదిగా స్పందించారు. ఈ ప్రమాదంలో ఎవరైనా ప్రాణాలతో బయటపడితే చరిత్రలో ఆందోళన కలిగించే ఏకైక క్రాష్ ఇదే అవుతుందని పేర్కొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ప్రపంచ హెలికాప్టర్ డే శుభాకాంక్షలు అంటూ ట్వీట్‌ చేశారు.

“I think this is the only crash in history where everyone is worried if someone survived.”

“Happy World Helicopter Day!”

Iranian social media is flooded with jokes about Ebrahim Raisi’s helicopter crash. This is how oppressed people fight back through humor.

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) May 19, 2024