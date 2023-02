February 24, 2023 / 11:47 AM IST

వాషింగ్ట‌న్: ప్ర‌పంచ బ్యాంక్ అధ్యక్షుడిగా అజ‌య్ బంగాను అమెరికా అధ్య‌క్షుడు బైడెన్ ప్ర‌తిపాదించిన విష‌యం తెలిసిందే. ఈ విష‌యాన్ని చెప్పేందుకు శ్వేత‌సౌధం మీడియా స‌మావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. ఆ స‌మ‌యంలో వైట్‌హౌజ్ ప్రెస్ సెక్ర‌ట‌రీ కారీన్ జీన్ పెర్రీ(White House Press Secretary Karine Jean-Pierre) మాట్లాడుతూ.. ప్రెసిడెంట్ బైడెన్(President Biden) అని పిల‌వ‌డానికి బ‌దులుగా ప్రెసిడెంట్ ఒబామా(President Obama) అని ప‌లికారు. ఆ ప్రెస్‌మీట్ టీవీల్లో లైవ్ అవుతున్న స‌మ‌యంలో ఆమె ఈ వ్యాఖ్య‌లు చేశారు. అయితే ఆ స‌మ‌యంలో అక్క‌డ ఉన్న రిపోర్ట‌ర్లు లైట్‌గా అరిచారు.

Karine Jean-Pierre says “President Obama” instead of Biden.

Quiet part out loud.

pic.twitter.com/h5vsf3r4dh

— Benny Johnson (@bennyjohnson) February 23, 2023