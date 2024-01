January 1, 2024 / 04:16 PM IST

Tsunami | జ‌పాన్‌ ( japan)లో సునామీ అల‌లు (Tsunami Waves) మొద‌ల‌య్యాయి. ప‌శ్చిమ తీరం వైపున ఉన్న రాష్ట్రాల్లో సునామీ అల‌లు వ‌స్తున్నాయి. తొయామా (Toyama) నగరాన్ని సునామీ తొలి అలలు తాకాయి. ఇషికావాకు చెందిన వాజిమా నగర తీరాన్ని ఒక మీటర్‌ కంటే ఎక్కువ ఎత్తులో అలలు తాకినట్లు జపాన్‌ వార్తా సంస్థ వెల్లడించింది. సునామీ అలల తాకిడికి సంబంధించిన వీడియోలు ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

ఏడుకంటే ఎక్కువసార్లు కంపించిన భూమి

జపాన్‌ను సోమవారం వరుస భూకంపాలు వణికించాయి. యూఎస్‌ జియోలాజికల్‌ సర్వే ప్రకారం (US Geological Survey).. జపాన్‌లో అరగంట వ్యవధిలోనే ఏకంగా ఏడు కంటే ఎక్కువ సార్లు భూమి కంపించింది. సోమవారం మధ్యాహ్నం ఇషికావా రాష్ట్రంలోని నోటో ప్రాంతంలో వరుసగా భూప్రకంపనలు చోటు చేసుకున్నాయి. మొదట 4:06 గంటల ప్రాంతంలో (స్థానిక కాలమానం ప్రకారం) 5.7 తీవ్రతతో ప్రకంపనలు మొదలయ్యాయి. ఆ తర్వాత 4:10 గంటలకు 7.6 తీవ్రతతో బలమైన ప్రకంపనలు సంభవించాయి. 4:18 గంటల సమయంలో 6.1 తీవ్రతతో, 4:23 గంటలకు 4.5 తీవ్రతతో, 4:29 గంటలకు 4.6 తీవ్రతతో, 4:32 గంటలకు 4.8 తీవ్రతతో భూప్రకంపనలు నమోదయ్యాయి.

సునామీ హెచ్చరికలు

మరోవైపు భారీ భూకంపం నేపథ్యంలో జపాన్‌ వాతావరణ సంస్థ సునామీ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. తీర రాష్ట్రాలైన ఇషికావా, నీగటి, తొయామా ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది. ముందు జాగ్రత్తగా ప్రజలు వెంటనే తీర ప్రాంతాలను వదిలి ఎత్తైన ప్రదేశాలకు వెళ్లాలని ఆదేశించింది. జపాన్‌ తీరం వెంబడి భూకంపం కేంద్రానికి 300 కి.మీ పరిధిలో ప్రమాదకర అలలు వచ్చే అవకాశం ఉందని సునామీ హెచ్చరికల కేంద్రం వెల్లడించింది. ఇషికావాలో సుమారు 5 మీట‌ర్ల ఎత్తు వ‌ర‌కు సునామీ (tsunami) అల‌లు వ‌చ్చే అవ‌కాశాలు ఉన్నట్లు వెద‌ర్ ఏజెన్సీ త‌న వార్నింగ్‌లో తెలిపింది. హొక్కియాడా నుంచి నాగ‌సాకి మ‌ధ్య జ‌పాన్ స‌ముద్రతీరం వెంట సుమారు మూడు మీట‌ర్ల ఎత్తులో సునామీ అల‌లు వ‌చ్చే అకాశాలు ఉన్నాయి.

ఉత్తర కొరియా, రష్యాకూ సునామీ హెచ్చరికలు..

ఈ భారీ భూకంపంతో జపాన్‌తో పాటు ఉత్తర కొరియా, రష్యాకు కూడా సునామీ హెచ్చరికలు జారీ అయ్యాయి. ఈ మేరకు ఆ రెండు దేశాలకూ పసిఫిక్‌ సునామీ వార్నింగ్‌ సెంటర్‌ (Pacific Tsunami Warning Centre) హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ఈ హెచ్చరికలను రష్యా అధ్యక్ష కార్యాలయం ధ్రువీకరించింది. జపాన్‌కు సమీపంలో ఉన్న సఖాలిన్‌ ద్వీపంలోని కొన్ని ప్రాంతాల ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నట్లు రష్యా ప్రకటించింది.

Video: A Japanese driver stopped their car during today’s earthquake and observed river water swaying back and forth.#Tsunami #japan #earthquake #NewYear pic.twitter.com/U3c2g9I48o

— Mobin (@mobin_911) January 1, 2024