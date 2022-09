YouTube | వరుసగా పది యాడ్లతో చిర్రెత్తిన యూజర్స్.. యూట్యూబ్ సమాధానమిదే!

September 19, 2022 / 07:48 PM IST

ప్రపంచంలో అత్యథికులు ఉపయోగించే సోషల్ మీడియా వేదికల్లో యూట్యూబ్ ప్రథమ స్థానంలో ఉంటుంది. ఇంత పాపులర్ అయిన యూట్యూబ్‌.. కొన్నిరోజులుగా యూజర్ల సహనానికి పరీక్షలు పెడుతోంది. యూట్యూబ్ వీడియోలు చూసే సమయంలో యాడ్స్ వస్తాయని మనందరికీ తెలిసిందే. యూట్యూబ్ ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్లు వీటి ద్వారానే డబ్బులు సంపాదిస్తారు.

సాధారణంగా ఈ యాడ్స్.. వీడియో ప్రారంభానికి ముందే వస్తాయి. లేదంటే మధ్య మధ్యలో వస్తాయి. కానీ కొన్ని రోజులుగా వీడియో చూస్తుంటే.. వరుసగా ఐదు నుంచి పది యాడ్లు రావడం మొదలైంది. దానికితోడు ఈ యాడ్స్‌ను స్కిప్ చేసే అవకాశం కూడా లేకుండా పోయింది. దీంతో యూజర్లకు చిర్రెత్తుకొచ్చింది. ఏంటిదంటూ ట్విట్టర్ వేదికగా కొందరు ప్రశ్నించారు.

దానికి యూట్యూబ్ టీం నుంచి సరైన సమాధానం రాలేదు. కానీ తాజాగా తెలిసిన సమాచారం ప్రకారం, యూట్యూబ్‌లో ఇన్ని యాడ్స్ రావడం ఒక ఎక్స్‌పెరిమెంట్ అని తెలుస్తోంది. యాడ్ పాడ్స్‌ అనే ప్రయోగంలో భాగంగానే బాగా లెంగ్త్ ఉన్న వీడియోలు చూసే వాళ్లకు, ముఖ్యంగా టీవీల్లో వీడియోలు చూసే వాళ్లకు స్కిప్ ఆప్షన్ లేని యాడ్స్ వరుసగా ప్లే అయ్యేలా చేశారట.

ఈ యాడ్స్ దాదాపుగా సెకన్ల వ్యవధి కలిగినవేనని, నిమిషాల వ్యవధి ఉన్న యాడ్స్ అరుదుగానే వచ్చాయని యూట్యూబ్ ప్రతినిధులు చెప్తున్నారట. అయితే ఈ ప్రయోగం ఇక్కడితో ముగిసిందని వాళ్లు వెల్లడించినట్లు తెలుస్తోంది. యాడ్‌ బ్రేక్స్ తగ్గించడం ద్వారా యూజర్లకు మంచి అనుభూతిని ఇవ్వడానికే ఈ ప్రయోగం చేశామని యూట్యూబ్ అంటోంది. ఈ యాడ్ పాడ్స్‌ను 2018లోనే తీసుకొచ్చినట్లు ఈ కంపెనీ చెప్పింది. కాకపోతే అప్పుడు ఈ యాడ్ పాడ్స్‌ చాలా చిన్న స్థాయిలో ఉండటంతో దీనిపై ఎవరి దృష్టీ పడలేదట.

hmm…this may happen with a certain type of ad format called bumper ads, since they're only up to 6 seconds long. if you'd like, you can send feedback directly from YouTube via the send feedback tool

— TeamYouTube (@TeamYouTube) September 7, 2022