May 21, 2023 / 08:33 AM IST

Joe Biden | అగ్రరాజ్యం అమెరికా అధ్యక్షుడు జో బైడెన్‌ను (US president Joe Biden) ఓ ఛత్రి (Umbrella) ఇబ్బంది పెట్టింది. వర్షం కురుస్తుండటంతో గొడుగును తెరవడానికి ప్రయత్నించినా అది తెరుచుకోలేదు. నిమిషంపాటు తన్లాడినా అది తెరచుకోకపోవడంతో అలాగే వర్షంలో తడిసిపోయారు. దానిని గమనించిన పక్కనున్నవారు ఆయనకు గొడుగు పట్టారు.

జీ 7 సమావేశాల్లో (G7 summit) భాగంగా అమెరికా అధ్యక్షుడు జో బైడెన్‌ జపాన్‌లో (Japan) పర్యటిస్తున్నారు. ఎయిర్‌ ఫోర్స్‌ వన్‌ విమానంలో (Air Force One) ఇవాకునిలోని (Iwakuni) మెరైన్‌ కార్ప్స్‌ ఎయిర్‌ స్టేషన్‌కు (Marine Corps Air Station) బైడెన్‌ చేరుకున్నారు. ఆ సమయంలో వర్షం (Rain) కురుస్తుండటంతో గొడుగుతో ఆయన విమానం మెట్లు దిగడం ప్రారంభించారు. ఛత్రిని తెరవడానికి ప్రయత్నించినప్పటికీ అది ఓపెన్‌ కాలేదు. ఎలా తెరవాలో తెలియక మిన్నకుండిపోయారు. ఇంతలో మెట్లు దిగడం పూర్తవడం, జపాన్‌ విదేశాంగ మంత్రి ఆయనకు ఆహ్వానం పలకడం జరిగిపోయాయి.

అనంతరం ప్రతినిధులు ఒక్కొక్కరిగా తమనుతాము బైడెన్‌కు పరిచయం చేసుకుంటున్నారు. దీంతో చేసేదేంలేక తన సంకలో గొడుగును పెట్టుకున్నారు. అయితే వర్షంలో తడుస్తుండటంతో జపాన్‌ మంత్రి బైడెన్‌కు తన గొడుగు పట్టారు. తర్వాత మరోసారి ఛత్రిని తెరవడానికి ప్రయత్నించిన బైడెన్‌.. చివరికి సక్సెస్‌ అయ్యారు. తన గొడుగును చేతపట్టుకుని ముందుకు కదిలారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో తెగ చక్కర్లు కొడుతున్నది.

It took Biden almost a minute to figure out how to open his umbrella after landing in Japan in a torrential downpour pic.twitter.com/n1s2KJH9pZ

— RNC Research (@RNCResearch) May 18, 2023