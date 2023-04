April 15, 2023 / 01:48 PM IST

Lengthening surgery | అందంగా కనిపించేందుకు ముఖానికి సర్జరీలు (Surgeries) చేయించుకోవడం చూసే ఉంటాం. పలువురు స్టార్‌ హీరోయిన్స్‌ కూడా తమను తాము అందంగా తీర్చిదిద్దుకునేందుకు విదేశాలకు వెళ్లి మరీ సర్జరీలు చేయించుకుంటుంటారు. అయితే, అమెరికాకు చెందిన ఓ వ్యక్తి మాత్రం హైట్‌ పెరిగేందుకు తన రెండు కాళ్లకు సర్జరీ చేయించుకున్నాడట. ఇందు కోసం ఏకంగా రూ. కోటికి పైనే ఖర్చు చేశాడు.

వివరాల్లోకి వెళితే.. అమెరికా (America) లోని మిన్నెసోటా (Minnesota) కు చెందిన 41 ఏండ్ల మోసెస్‌ గిబ్సన్‌ (Moses Gibson) సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఇంజినీర్‌గా పనిచేస్తున్నాడు. ఖాళీ సమయంలో ట్యాక్సీ డ్రైవర్‌గా చేస్తూ సంపాదిస్తున్నాడు. అతడు 5.5 అడుగుల ఎత్తు ఉంటాడు. అయితే, ఎత్తు తక్కువగా ఉండటంతో డేటింగ్‌ చేయడం కష్టమైందట. ఎత్తుగా లేడని చాలా మంది అమ్మాయిలు గిబ్సన్‌ను రిజెక్ట్‌ చేశారట. దీంతో ఎలాగైనా హైట్‌ పెరగాలనుకున్నట్లు అతను తెలిపాడు. ఇందుకోసం ఎన్నో రకాల మెడికేషన్‌ ట్రై చేసినట్లు చెప్పాడు.

ఏవీ కూడా వర్కౌట్‌ కాకపోవడంతో వైద్యులను సంప్రదించి లెగ్ లెంథెనింగ్ సర్జరీ ( lengthening surgery) చేయించుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలిపాడు. అయితే, ఈ సర్జరీ ఖర్చుతో కూడుకున్నదని, సర్జరీ సమయంలో, ఆ తర్వాత కూడా చాలా నొప్పిని భరించాల్సి ఉంటుందని వైద్యులు చెప్పారన్నాడు. అయినప్పటికీ తాను వెనకడుగు వేయలేదన్నాడు. ఈ క్రమంలోనే 2016లో 75 వేల డాలర్లు ఖర్చు చేసి మొదటిసారి శస్త్రచికిత్స చేయించుకున్నట్లు చెప్పాడు. మూడేండ్ల పాటు జరిగిన ఈ ప్రక్రియతో తాను మూడు ఇంచులు హైట్ పెరిగినట్లు తెలిపాడు. ఎత్తు పెరగడం తనలో నమ్మకం వచ్చిందని.. దీంతో మరోమారు సర్జరీ చేయించుకున్నానని చెప్పాడు. ఈసారి 98 వేల డాలర్లు ఖర్చయిందని, రెండు ఇంచులు పెరుగుతానని వైద్యులు చెబుతున్నారని పేర్కొన్నాడు. అయితే, మూడు ఇంచులు పెరగాలని తాను భావిస్తున్నట్లు గిబ్సన్ తెలిపాడు.

రెండు సర్జరీలకు కలిపి సుమారు 1.70 లక్షల డాలర్లు (మన రూపాయల్లో సుమారు 1.35 కోట్లు) ఖర్చయిందని గిబ్సన్‌ వివరించాడు. గతాన్ని తలుచుకుంటే చాలా భయమేసిందని అన్నాడు. ఇప్పుడు తనకో గర్ల్‌ఫ్రెండ్‌ కూడా ఉందని.. చాలా సంతోషంగా ఉన్నట్లు పేర్కొన్నాడు.

Moses Gibson spent 170k on 2 height lengthening surgery after being subjected heightism for being 5’5!

He said he long struggled to get a girlfriend due to his 5-foot-5-inch frame, initially turning to medication and a “spiritual healer” to try to increase his height… He… pic.twitter.com/HqoTcUyCZR

