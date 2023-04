April 23, 2023 / 03:32 PM IST

ఖార్తోమ్‌: ఆఫ్రికా దేశమైన సుడాన్‌లో సంక్షోభం (Sudan crisis) ముదురుతున్నది. ఆర్మీ, పారామిలిటరీ దళాల మధ్య జరుగుతున్న భీకర పోరాటం రెండో వారానికి చేరింది. ఇప్పటికే సుమారు 500 మంది పౌరులు మరణించారు. వందల సంఖ్యలో గాయపడ్డారు. ఫైట్‌ ఇంకా కొనసాగడంతో రాజధాని ఖార్తోమ్‌లోని రాయబార కార్యాలయం నుంచి దౌత్య ప్రతినిధులు, సిబ్బందిని అమెరికా ఖాళీ చేయించింది. అమెరికా సైన్యం సహకారంతో దౌత్య సిబ్బంది, వారి కుటుంబ సభ్యులను సురక్షితంగా సుడాన్‌ నుంచి బయటకు తరలించింది.

సుమారు 70 మంది అమెరికన్ సిబ్బందిని ఎంబసీ నుంచి ఇథియోపియాలోని గుర్తు తెలియని ప్రదేశానికి విమానంలో తరలించినట్లు అమెరికా అధికార వర్గాలు తెలిపాయి. అమెరికా అధ్యక్షుడు జో బైడెన్‌ కూడా ఈ విషయాన్ని ధృవీకరించారు. తన ఆదేశాల మేరకు ఖార్తోమ్‌ నుంచి అమెరికా దౌత్య సిబ్బందిని సురక్షితంగా బయటకు తెచ్చేందుకు యూఎస్‌ మిలిటరీ ప్రత్యేక ఆపరేషన్‌ నిర్వహించినట్లు ఒక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. సుడాన్‌ రాజధాని ఖార్తోమ్‌లోని అమెరికా ఎంబసీని తాత్కాలికంగా మూసివేసినట్లు ఆయన వెల్లడించారు.

కాగా, 2021 అక్టోబర్‌లో సైనిక తిరుగుబాటు వల్ల సుడాన్‌లో ప్రజాస్వామ్య ప్రభుత్వం కుప్పకూలింది. అనంతరం సుడాన్‌ ఆర్మీ చీఫ్ అబ్దేల్ ఫత్తా అల్ బుర్హాన్, ఆయన డిప్యూటీ, పారామిలిటరీ ర్యాపిడ్ సపోర్ట్ ఫోర్సెస్ (ఆర్‌ఎస్‌ఎఫ్‌)కు నేతృత్వం వహిస్తున్న మొహమ్మద్ హమ్దాన్ డాగ్లో మధ్య విభేదాలు పెరిగాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఆర్మీ, ఆర్‌ఎస్‌ఎఫ్‌ మధ్య గత కొన్ని రోజులుగా తీవ్ర పోరాటం జరుగుతున్నది. ఇరు వర్గాలు పరస్పరం కాల్పులు, బాంబు దాడులకు పాల్పడుతున్నాయి. దీంతో సుడాన్‌లో ఎక్కడ చూసినా భీతావహ దృశ్యాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఆర్మీ, పారామిలిటరీ మధ్య జరుగుతున్న ఫైటింగ్‌లో వందలాది సాధారణ పౌరులు మరణించారు. చాలా మంది మృతదేహాలు రోడ్డుపైనే పడి ఉన్నాయి.

Today, on my orders, the United States military conducted an operation to extract U.S. Government personnel from Khartoum in response to the situation in Sudan.

I am grateful for the commitment of our Embassy staff and the skill of our service members who brought them to safety.

— President Biden (@POTUS) April 23, 2023