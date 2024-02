February 26, 2024 / 01:24 PM IST

Israeli embassy | వాషింగ్టన్‌ డీసీ (Washington DC)లోని ఇజ్రాయెల్‌ ఎంబసీ (Israeli embassy) ఎదుట అమెరికా వాయుసేనకు చెందిన ఓ ఉద్యోగి (US Air Force member) ఆత్మహత్యాయత్నం చేశాడు. ఒంటిపై పెట్రోల్‌ పోసుకొని నిప్పంటించుకున్నాడు. మంటల్లో కాలుతూ ‘ఫ్రీ పాలస్తీనా’ అనే నినాదాలు చేశాడు. గాజా (Gaza)పై ఇజ్రాయెల్‌ చేస్తున్న మారణహోమంలో ఇక తాను భాగంకాబోను అంటూ పేర్కొన్నాడు. అనంతరం తన వెంట తెచ్చుకున్న పెట్రోల్‌ను ఒంటిపై పోసుకొని నిప్పంటించుకున్నాడు (sets himself on fire).

సమాచారం అందుకున్న సీక్రెట్‌ సర్వీస్‌ సిబ్బంది వెంటనే ఘటనాస్థలికి చేరుకొని మంటలను ఆర్పివేశారు. అనంతరం అతడిని సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం అతడి పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. యూనిఫాంతోనే నిప్పంటిచుకున్న అతడు అమెరికాలోని టెక్సాస్‌కు చెందిన ఎయిర్‌ఫోర్స్‌ ఉద్యోగి ఆరోన్‌ బుష్‌నెల్‌గా అధికారులు గుర్తించారు. ఈ మేరకు ఘటనపై స్థానిక పోలీసులు, సీక్రెట్‌ సర్వీస్‌ అధికారులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

⚡ A US soldier in his uniform set himself on fire outside the Israeli Embassy in Washington to protest against Israel’s war in Gaza. pic.twitter.com/JSxiCqwSpu

— War Watch (@WarWatchs) February 25, 2024