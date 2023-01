January 4, 2023 / 08:22 PM IST

Viral Video | ర‌ష్యా – ఉక్రెయిన్ మ‌ధ్య యుద్ధం మొద‌లై దాదాపు ఏడాది కావొస్తుంది. గ‌తేడాది ఫిబ్ర‌వ‌రిలో ఉక్రెయిన్‌పై ర‌ష్యా సైనికులు విరుచుకుప‌డ్డారు. ఆ త‌ర్వాత ఉక్రెయిన్ – ర‌ష్యా మ‌ధ్య భ‌యాన‌క ప‌రిస్థితులు ఏర్ప‌డ్డాయి. అయితే ఉక్రెయిన్ సైనికుడు ఒక‌రు త‌న భార్య గ‌ర్భిణి అయిన‌ప్ప‌టికీ.. ఆమెను ఇంటి వ‌ద్దనే వ‌దిలేసి.. ర‌ష్యాపై పోరుకు క‌దిలాడు.

30 వారాల పాటు ర‌ష్యాపై యుద్ధం చేసి ఇటీవ‌లే ఇంటికి తిరిగి వ‌చ్చాడు. అయితే త‌న భర్త‌ను చూసి భార్య తీవ్ర ఉద్వేగానికి లోనైంది. అత‌న్ని గుండెల‌కు హ‌త్తుకుని ఏడ్చేసింది. భ‌ర్త‌ను క‌లిసే కంటే ముందు తాను గ‌ర్బిణి అని తెలియ‌జేస్తూ బేబీ బంప్‌ను చూపించింది. ఇక భ‌ర్త క‌నిపించిన వెంట‌నే అత‌ని వ‌ద్ద‌కు ప‌రుగెత్తి, గ‌ట్టిగా కౌగిలించుకుంది. ఆ త‌ర్వాత సైనికుడు కూడా బేబీ బంప్‌కు ముద్దు పెట్టి త‌న ప్రేమ‌ను వ్య‌క్త‌ప‌రిచాడు. ప్ర‌స్తుతం ఈ వీడియో సామాజిక మాధ్య‌మాల్లో వైర‌ల్ అవుతోంది.

This is what we’re fighting for.

They haven’t seen each other for 30 weeks.

📹: yanina_sham/Instagram pic.twitter.com/vVrkdlRAln

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 3, 2023