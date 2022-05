Watch: రష్యాను హడలెత్తిస్తున్న ఉక్రెయిన్‌ డ్రోన్లు… ఆర్మీ హెలికాప్టర్‌ పేల్చివేత

May 9, 2022 / 05:34 PM IST

కీవ్‌: ఉక్రెయిన్‌ డ్రోన్లు రష్యాను హడలిస్తున్నాయి. బైరక్టార్ టీబీ-2 డ్రోన్లు రష్యా ఆర్మీకి తీవ్ర నష్టం కలిగిస్తున్నాయి. తాజాగా రష్యా మి-8 హెలికాప్టర్‌ను ఉక్రెయిన్‌ డ్రోన్‌ పేల్చివేసింది. నల్ల సముద్రంలో రష్యా స్వాధీనం చేసుకున్న ఉక్రెయిన్‌కు చెందిన కీలకమైన స్నేక్ ఐలాండ్‌లో ఈ ఘటన జరిగింది. ఆ ఐలాండ్‌కు సైనికులను చేరవేస్తున్న రష్యా హెలికాప్టర్‌ను ఉపగ్రహ నియంత్రిత డ్రోన్ ధ్వంసం చేసింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను ఉక్రెయిన్‌ వెపన్స్‌ ట్రాకర్‌ ట్విట్టర్‌ ఖాతాలో ఆదివారం పోస్ట్‌ చేసింది. ‘ఉక్రెయిన్‌ టీబీ-2 డ్రోన్లు స్నేక్ ఐలాండ్‌లో రష్యా దళాలపై దాడిని కొనసాగిస్తున్నాయి. రష్యా సైనికులు దిగుతున్న సమయంలోనే మి-8 హెలికాప్టర్‌ను ధ్వంసం చేసింది’ అని అందులో పేర్కొంది. ఇటీవల నల్ల సముద్రంలోని రష్యా యుద్ధ నౌకపై కూడా ఉక్రెయిన్‌ డ్రోన్‌ బాంబు దాడి చేసింది. దీంతో ఆ యుద్ధ నౌక ధ్వంసమైంది.

మరోవైపు స్నేక్ ఐలాండ్‌లోని రష్యా సైనిక శిబిరాలపై ఉక్రెయిన్‌ ఎస్‌యూ-27 యుద్ధ విమానాలు వైమానిక దాడులు చేశాయి. టీబీ-2 డ్రోన్‌ ద్వారా తీసిన ఈ వీడియో క్లిప్‌ను కూడా ఉక్రెయిన్‌ వెపన్స్‌ ట్రాకర్‌ ట్వీట్‌ చేసింది. ఉక్రెయిన్‌ ఎయిర్‌ ఫోర్స్‌ ఇంకా క్రీయాశీలకంగానే ఉన్నదని తెలిపింది. రెండు ఎస్‌యూ-27 ఫైటర్‌ జెట్లు రష్యా ఆర్మీ కేంద్రాలపై బాంబులు వేశాయని, చాలా నష్టం కలిగించాయని పేర్కొంది.

This time, an Mi-8 helicopter was destroyed, just as troops were disembarking. pic.twitter.com/Y7MO4MiQRN

#Ukraine: The Ukrainian Air force is still alive- seen here are two Ukrainian Su-27 striking Russian facilities on the famous Snake Island in the Black Sea, in remarkable footage filmed by a TB-2 drone.

As we can observe, there is serious damage. pic.twitter.com/ogN3gOU8uJ

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) May 7, 2022