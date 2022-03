March 17, 2022 / 07:57 AM IST

టోక్యో: జపాన్‌లో భారీ భూకంపం (Japan earthquake) సంభవించింది. బుధవారం అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత తూర్పు జపాన్‌లోని చాలా ప్రాంతాల్లో భూమి కంపించింది. దీని తీవ్రత రిక్టర్‌ స్కేలుపై 7.4గా నమోదైంది. దీంతో అధికారులు సునామీ హెచ్చరిక జారీ చేశారు. కాగా, భూకంపం వల్ల ఇద్దరు మరణించగా, డజన్ల కొద్ది ప్రజలు గాయపడ్డారని అధికారులు వెల్లడించారు. ఫుకుషిమా రీజియన్‌లో ఒకరు, దానికి సమీపంలో ఉన్న మియాగీ రీజియన్‌లో మరొకరు మృతిచెందారని చెప్పారు. భూకంపం దాటికి పెద్ద ఎత్తున ఆస్తి నష్టం జరిగిందని, అది ఎంతమేరకు ఉంటుందనేది అంచనా వేస్తున్నామని తెలిపారు. షిరోషిలో షింకన్‌సెన్ బుల్లెట్ రైలు పట్టాలు తప్పిందని వెల్లడించారు.

Two killed and dozens injured in the overnight earthquake that rattled large parts of east Japan: AFP

Drone images show a derailed Shinkansen bullet train in Shiroishi, Miyagi prefecture, after a 7.4-magnitude quake in large parts of east Japan overnight (Image source: AFP) pic.twitter.com/mfWJ1yEneo

