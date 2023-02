Turkey Earthquake | ఛాతీ దాకా శిథిలాల కిందే.. తల, భుజాలే బయట.. రెండు రోజులుగా యువతికి నరకయాతన..!

February 7, 2023 / 06:56 PM IST

TurkeyEarthquake: తుర్కియే భూకంపం మిగిల్చిన విషాదాలు అన్నీఇన్నీ కావు. మరణించిన వారి సంగతి పక్కనబెడితే బతికున్న వాళ్లలో ఒక్కొక్కరిది ఒక్కో గాథ, ఒక్కొక్కరిది ఒక్కో బాధ. తీవ్ర గాయాలతో శిథిలాల నుంచి బయటపడిన వారి ఆక్రందనలు ఒకవైపు.. శిథిలాల లోపల చిక్కుకుపోయి బయటి ప్రపంచం కనబడక, తిండీ తిప్పలు లేక పెడబొబ్బలు పెడుతున్న వాళ్లు మరోవైపు.. దేహం కింది భాగం అంతా శిథిలాల్లో ఇరుక్కుని పైభాగం మాత్రమే బయటికి కనిపిస్తూ నరకయాతన అనుభవిస్తున్న వారి అవస్థలు ఇంకోవైపు..!

అలా శరీరం మొత్తం శిథిలాల కింద చిక్కుకుని ఓ యువతి నరకయాతన అనుభవిస్తున్న దృశ్యాలు నెట్టింట వైరల్‌ అవుతున్నాయి. టర్కిస్‌ పారామెడిక్‌ అనే ట్విటర్‌ హ్యాండిల్లో ఆ వీడియోను పోస్ట్‌ చేశారు. అందులో యువతి ఛాతీ వరకు శిథిలాల కింద ఉంది. తల, భుజాలు, కుడిచేయి మాత్రమే బయటికి కనిపిస్తున్నాయి. రెండు రోజులుగా అలాగే ఉండిపోవడంతో యువతి బాగా నీరసించిపోయింది.

మాట్లాడే ఓపిక కూడా ఆమెలో లేదు. రెస్క్యూ సిబ్బంది మాట్లాడిస్తుంటే ఆ యువతి బలవంతంగా ఓపిక తెచ్చుకుని మాట్లాడుతున్న దృశ్యం కఠిన హృదయులను కూడా కంటతడి పెట్టించేలా ఉంది. ఆ యువతిని గుర్తించగానే రెస్క్యూ సిబ్బంది ఆమెకు ముందుగా కూల్‌డ్రింక్‌ తాగించారు. ఆ తర్వాత ఓ వైపు ఆమెను వెలికి తీసే ప్రయత్నాలు చేస్తూనే స్పృహ కోల్పోకుండా మాట్లాడిస్తున్నారు.

ఈ క్రమంలో ‘దాహంగా ఉందా..?’ అన్న రెస్క్యూవర్‌ ప్రశ్నకు ఆమె మూలుగుతూ ‘చాలా చల్లగా ఉంది’ అని సమాధానం ఇచ్చింది. ఆ తర్వాత ‘నా దేహమంతా మట్టిలో కూరుకుపోయింది’ అని చెప్పింది. దాంతో ‘ఏం పర్లేదు మేం నిన్ను బయటికి తీయబోతున్నాం’ అంటూ రెస్క్యూవర్‌ ఆమెలో ధైర్యం నింపే ప్రయత్నం చేశాడు. కాసేపు ఆగి.. ‘లోపల మా సోదరుడు కూడా ఉన్నాడు’ అని ఆ యువతి చెప్పింది. దాంతో రెస్క్యూవర్‌ ‘సరే నీతోపాటు అతడిని కూడా బయటికి తీసుకొస్తాం’ అన్నాడు.

ఆ తర్వాత.. ‘మమ్మల్ని ఇక్కడ వదిలేసి ఎక్కడికీ వెళ్లొద్దు’ అని రెస్క్యూవర్‌ను ఆ యువతి ప్రాధేయపడింది. అందుకు రెస్క్యూవర్‌ ‘లేదు లేదు, మేం ఎక్కడికీ వెళ్లం. నువ్వు నీ కాలును కదిలించగలుగుతున్నావా..?’ అని అడిగాడు. అందుకామె బాధతో చిన్నగా ‘లేదు’ అని సమాధానం చెప్పింది. మనసును కకావికలం చేసే బాధాకరమైన సంభాషణను మీరు కూడా చూడాలనుకుంటే కింది వీడియోపై క్లిక్‌ చేయండి..

M: Are you thirsty?

G: Very cold.

M: Very cold,alright.

G: Everywhere is full of debris.

M: Alright, we are going to get you out of there

G: My brother is here too.

M: Ok,we’ll get him too.

G: Don’t leave us here.

M: No, we won’t. Can you move your feet?

G: No#TurkeyEarthquake pic.twitter.com/2Z79jcJKfS

— Turkish Paramedic (@TRparamedic) February 7, 2023