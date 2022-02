February 25, 2022 / 08:04 AM IST

మాస్కో: ఉక్రె‌యి‌న్‌పై రష్యా (Russia) యుద్ధా‌నికి దిగ‌డంపై రష్యా‌లో తీవ్ర వ్యతి‌రే‌కత వ్యక్తమ‌వు‌తుంది. పుతిన్‌ చర్యపై ప్రజలు ఆగ్రహం వ్యక్తంచేస్తున్నారు. యుద్ధానికి వ్యతిరేకంగా (protests) దేశవ్యాప్తంగా ప్రజలు రోడ్లెక్కారు. పెద్దపెట్టున పుతిన్‌కు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు.

యుద్ధానికి తాము వ్యతిరేకం అంటూ ప్లకార్డులు, బ్యానర్లను ప్రదర్శించారు. పొరుగు దేశ ఆక్రమణను విరమించుకోవాలని, వెంటనే సైన్యం తిరిగి రావాలన్నారు.

ఉక్రెయిన్‌పై యద్ధానికి వ్యతిరేకంగా దేశవ్యాప్తంగా ఆందోళనలు మిన్నంటడంతో ప్రభుత్వం పోలీసులను రంగంలోకి దించింది. దేశంలోని 53 పట్టణాల్లో సుమారు 17 వందల మందికిపైగా నిరసనకారులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఒక్క మాస్కోలోనే 9 వందల మందిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. అదేవిధంగా సెయింట్‌ పీటర్స్‌బర్గ్‌లో 400 మంది నిరిసన కారులను జైళ్లకు తరలించారు.

The breathtaking bravery of the Russians who know they’ll be arrested for protesting this war and do it anyway. pic.twitter.com/w9lrnKjVnF

— mohamad safa (@mhdksafa) February 24, 2022