April 21, 2023 / 05:09 PM IST

హైద‌రాబాద్‌: ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా ఉన్న ప్ర‌ముఖ వ్య‌క్తుల ట్విట్ట‌ర్ అకౌంట్ల‌కు బ్లూ టిక్ ఉండేది. ఇప్పుడు ఆ టిక్ మార్క్‌ను తీసేశారు. అయితే బ్లూ టిక్‌ను కొనుగోలు చేసిన వాళ్ల‌కు ఆ మార్క్‌ను ఇస్తున్నారు. తాజాగా ట్విట్ట‌ర్ బ్లూ టిక్ కోల్పోయిన‌వాళ్ల‌లో ఎక్కువ మంది సెల‌బ్రిటీలు ఉన్నారు. కేవ‌లం సెల‌బ్రిటీల కోస‌మే బ్లూ టిక్ ఐడెండిటీ అవ‌స‌ర‌మా అన్న ఆలోచ‌న ఉండేది. అయితే ఇటీవ‌ల‌ మ‌స్క్ తీసుకున్న నిర్ణ‌యం ట్విట్ట‌ర్ భ‌విష్య‌త్తును గంద‌ర‌గోళంలోకి నెట్టేసింది. ఇన్నాళ్లూ బ్లూ టిక్ ఉంటే, అది అఫిషియ‌ల్ అకౌంట్ అన్న ఐడెంటిటీ ఉండేది. ఇప్పుడు ఆ బ్లూ టిక్‌ను ఎవ‌రైనా కొనుగోలు చేసుకోవ‌చ్చు. అంటే అప్పుడు ఆ టిక్ అంద‌రికీ అందుబాటులో ఉన్న‌ట్లే. మ‌రి ఫేక్ ఏదో రియ‌ల్ ఏదో చెప్ప‌డం క‌ష్ట‌మే.

ట్విట్ట‌ర్ వెరిఫికేష‌న్ సిస్ట‌మ్‌లో జ‌రుగుతున్న మార్పులు .. వాటి యూజ‌ర్ల‌ను తిక‌మ‌క‌పెడుతున్నాయి. ట్విట్ట‌ర్‌ను మ‌స్క్ కొనుగోలు చేసిన త‌ర్వాత ఆ ప్ర‌క్రియ మ‌రీ వేగంగా సాగుతోంది. కానీ ప్ర‌తి ఒక్క‌రినీ స‌మానంగా ట్రీట్ చేయ‌డమే త‌మ ఉద్దేశ‌మ‌ని ఇటీవ‌ల బ్లూ టిక్ వెరిఫికేష‌న్ గురించి మ‌స్క్ ఓ ఇంట‌ర్వ్యూలో తెలిపారు. సెల‌బ్రిటీల‌కు మ‌రో ప్ర‌మాణం అవ‌స‌రం లేద‌ని ఆయ‌న అన్నారు.

We will continue to remove illegal content and suspend bad actors from our platform. We’re committed to increasing transparency around our moderation actions, and we’ll continue to share updates on our progress. You can learn more about our various enforcement actions here:…

— Twitter Safety (@TwitterSafety) April 17, 2023