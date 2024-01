Watch: మనిషిలా నడిచిన హ్యూమనాయిడ్ రోబో.. వీడియో షేర్‌ చేసిన ఎలాన్‌ మస్క్‌

January 31, 2024 / 07:43 PM IST

వాషింగ్టన్‌: ఒక రోబో అచ్చం మనిషిలా నడిచింది. టెస్లా సంస్థ అభివృద్ధి చేస్తున్న ఆప్టిమస్ హ్యూమనాయిడ్ రోబోట్‌ వీడియో క్లిప్‌ను ఎలాన్‌ మస్క్‌ షేర్‌ చేశారు. ఈ రోబో నడుస్తున్న తీరు అద్భుతంగా ఉందని తెలిపారు. అచ్చం మనిషిలా దీని నడక ఉందని అన్నారు. (robot walking ) ఆప్టిమస్‌ మొదటి డెమో కంటే ప్రస్తుతం చాలా పురోగతి కనపించిందని వెల్లడించారు. ఆప్టిమస్ రోబో నడక చాలా సహజంగా ఉందన్నారు. తాను తొలిసారి ఈ వీడియో చూసినప్పుడు చాలా ఆశ్చర్యపోయినట్లు ఎలాన్‌ మస్క్‌ తెలిపారు. ఎవరికీ తెలియకుండా దొంగచాటుగా నడవడానికి ప్రయత్నిస్తున్న వ్యక్తిలా ఆప్టిమస్ హ్యూమనాయిడ్ రోబోట్ నడక ఉందని తాను అనుకున్నట్లు చెప్పారు. దీనికి మీరు ఒప్పుకుంటారా? అని ప్రశ్నించారు. ‘ఆప్టిమస్‌తో కలిసి వాక్‌కు వెళ్తున్నా’ అని ఎక్స్‌లో పేర్కొన్నారు.

కాగా, ఈ నెలలో ఎలాన్ మస్క్ షేర్ చేసిన ఆప్టిమస్ హ్యూమనాయిడ్ రోబోట్ రెండో వీడియో ఇది. గత వీడియోలో నల్ల చొక్కాను తీసి తిరిగి చక్కగా మడతపెట్టిన వీడియోను ఆయన షేర్‌ చేశారు. ‘ఆప్టిమస్ ఫోల్డ్స్ ఏ షర్ట్’ అన్న శీర్షికతో ఆ వీడియో క్లిప్‌ను ఎక్స్‌లో పోస్ట్‌ చేశారు. అయితే ఆప్టిమస్ హ్యూమనాయిడ్ రోబోట్ కొన్ని పనులు చేయడంలో సన్నద్ధం కాలేదని తెలిపారు. అచ్చం మనిషి మాదిరిగా అన్ని పనులు చేసేలా ఈ రోబోను తీర్చిదిద్దేందుకు టెస్లా ఇంజనీర్లు చేస్తున్న ప్రయత్నాలు ఫలించవచ్చని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

