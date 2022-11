King Charles | బ్రిటన్‌ రాజుకు చేదు అనుభవం..!

November 10, 2022 / 10:36 AM IST

King Charles | బ్రిటన్‌ రాజు చార్లెస్‌- 3కి చేదు అనుభవం ఎదురైంది. ఉత్తర ఇంగ్లాండ్‌లోని యార్క్‌ నగరంలో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో రాజు చార్లెస్‌-౩ తన భార్య కెమిల్లాతో కలిసి పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా వేడకకు హాజరైన వారితో రాజు కరచాలనం చేస్తుండగా… ఊహించని ఘటన చోటు చేసుకుంది. జన సమూహంలో ఉన్న ఓ వ్యక్తి రాజుకు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేస్తూ ఆయనపైకి కోడి గుడ్లు విసిరాడు. అనుకోని ఈ పరిణామంతో అక్కడున్న వారంతా ఒక్కసారిగా షాక్‌కు గురయ్యారు. రాజు దంపతులు సైతం కొద్దిసేపు అక్కడే నిలబడిపోయారు. వెంటనే అప్రమత్తమైన భద్రతా సిబ్బంది, పోలీసులు నిరసనకారుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన దృశ్యాలు ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

ఏడు దశాబ్దాల పాటు బ్రిటన్‌ను పాలించిన క్వీన్‌ ఎలిజిబెత్-2 ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్‌లో మరణించిన విషయం తెలిసిందే. ఎలిజిబెత్‌ మరణం అనంతరం బ్రిటన్‌ నూతన రాజుగా చార్లెస్‌-3 బాధ్యతలు చేపట్టారు.

King Charles III and Camilla, Queen Consort, were visiting the city of York on Wednesday when a protester hurled at least three eggs at them while shouting “this country was built on the blood of slaves.” https://t.co/mMIuTG2JKZ pic.twitter.com/KiqLDnz63x

— The Washington Post (@washingtonpost) November 9, 2022