శ్రీలంకలో సోషల్‌ మీడియాపై నిషేధం.. వ్యతిరేకించిన మంత్రి

April 3, 2022 / 11:00 AM IST

కొలంబో: దేశం ఆర్థిక సంక్షోభంలో కూరుకుపోవడంతో శ్రీలంకలో (Sri Lanka) రోజురోజుకు ఆందోళనలు ఉధృతమవుతున్నాయి. అధ్యక్షుడు రాజపక్సకు వ్యతిరేకంగా జరగుతున్న నిరసన కార్యక్రమాలను నిలువరించడానికి ప్రభుత్వం సోషల్‌ మీడియాపై నిషేధం విధించింది. తప్పుడు సమాచారాన్ని అరికట్టేందుకే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు పేర్కొన్నది. అయితే దీనిపై స్వపక్షంలోనే విమర్శలు వెళ్లువెత్తుతున్నాయి.

సోషల్‌ మీడియాను నిషేధించడాన్ని తాను ఎప్పటికీ సమర్ధించనని ఆ దేశ యువజన, క్రీడా శాఖ మంత్రి నమల్‌ రాజపక్స అన్నారు. ఇలాంటి ఆంక్షలు అస్సలు పనిచేయవని చెప్పారు. అధికారులు మరింత ప్రగతిశీలంగా ఆలోచించాలని, నిర్ణయాన్ని పునఃసమీక్షించాలని కోరారు.

I will never condone the blocking of social media. The availability of VPN, just like I’m using now, makes such bans completely useless. I urge the authorities to think more progressively and reconsider this decision. #SocialMediaBanLK #SriLanka #lka

— Namal Rajapaksa (@RajapaksaNamal) April 3, 2022