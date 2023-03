Turbulence | విమానంలో భారీ కుదుపులు.. ఆ వీడియోలు, ఫొటోలు డిలీట్‌ చేయాలని కోరిన సిబ్బంది

March 12, 2023 / 06:24 PM IST

వాషింగ్టన్‌: లుఫ్తాన్సా విమానం భారీ కుదుపులకు (Turbulence) గురైంది. ఒక్కసారిగా నాలుగు వేల అడుగుల ఎత్తుకు దిగి వచ్చింది. దీంతో విమానం భారీగా ఊగిపోయింది. ప్రయాణికుల వస్తువులు, ఆహార పదార్థాలు విమానంలో చెల్లాచెదురుగా పడ్డాయి. ఏడుగురు ప్రయాణికులు గాయపడ్డారు. చివరకు ఆ విమానాన్ని అత్యవసరంగా ల్యాండింగ్ చేశారు. కాగా, ప్రయాణికులు తమ మొబైల్‌ ఫోన్‌లో రికార్డు చేసిన విమానం టర్బులెన్స్‌కు సంబంధించిన వీడియోలు, ఫొటోలు తొలగించాలని విమాన సిబ్బంది పలుమార్లు ఎనౌన్స్‌మెంట్‌ ద్వారా కోరారు. అయితే ఈ వీడియోలు, ఫొటోలు బయటకు రావడంతో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యాయి. అమెరికాలో ఈ సంఘటన జరిగింది.

మార్చి 1న లుఫ్తాన్సాకు చెందిన ఎయిర్‌బస్‌ విమానం ఎల్‌హెచ్‌469 ఆస్టిన్ నుంచి ఫ్రాంక్‌ఫర్ట్‌కు బయలుదేరింది. అయితే 37,000 అడుగుల ఎత్తులో టేనస్సీ మీదుగా ఎగురుతుండగా ఆ విమానం భారీ కుదుపులకు గురైంది. ఒక్కసారిగా నాలుగు వేల అడుగుల ఎత్తు కోల్పోయింది. దీంతో ఆ విమానం బాగా ఊగిపోయింది. అందులోని ప్రయాణికులు భయాందోళన చెందారు. తమ ప్రాణాలపై ఆశలు వదులుకున్నారు. ప్రయాణికుల వస్తువులు, ఆహార పదార్థాలు ఆ విమానం అంతటా చెల్లాచెదురుగా పడ్డాయి.

మరోవైపు విమానం పైలట్లు అప్రమత్తమయ్యారు. ఆ విమానాన్ని వెంటనే వాషింగ్టన్‌లోని డల్లాస్ విమానాశ్రయంలో ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్‌ చేశారు. దీంతో విమానంలోని ప్రయాణికులంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. భారీ కుదుపులకు ఏడుగురు ప్రయాణికులు గాయపడ్డారు. వారిని వెంటనే ఆసుపత్రికి తరలించారు. అయితే భారీ టర్బులెన్స్‌కు విమానమంతా చెత్తమయంగా మారింది. వస్తువులు, ఆహార పదార్థాలు చెల్లాచెదురుగా పడ్డాయి. కొందరు ప్రయాణికులు తమ మొబైల్‌ ఫోన్స్‌లో రికార్డు చేయడంతోపాటు ఫొటోలు తీశారు.

కాగా, విమానం ల్యాండింగ్‌ తర్వాత ఆ వీడియోలు, ఫొటోలను డిలీట్‌ చేయాలని ప్రయాణికులను విమాన సిబ్బంది కోరారు. దీని కోసం రెండు సార్లు ఎనౌన్స్‌మెంట్‌ ఇచ్చారు. అయినప్పటికీ కొందరు ప్రయాణికులు ఈ వీడియోలు, ఫొటోలను సోషల్‌ మీడియాలో పోస్ట్‌ చేశారు. విమానం భారీగా ఊగిపోవడంతో ప్రాణ భయంతో తాము ఎదుర్కొన్న అనుభవాలను కొందరు ప్రయాణికులు షేర్‌ చేశారు.

On March 1, #Lufthansa Airbus A330-300 (D-AIKK) flight #LH469 from #Austin to #Frankfurt diverted at Washington Dulles int'l Airport after the plane encountered severe turbulence while flying over Tennessee at 37000 ft. Seven people injured and hospitalized.

📷 ©Stryker Fedhel pic.twitter.com/Txtkx2isI6

— FlightMode (@FlightModeblog) March 3, 2023