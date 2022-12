జావా ద్వీపంలో భారీగా లావా వెదజల్లుతున్న సెమేరు అగ్నిపర్వతం..

December 5, 2022 / 09:47 AM IST

జావా: ఇండోనేషియాలోని జావా ద్వీపంలో ఉన్న సెమేరు (Semeru volcano) అగ్నిపర్వతం బద్దలైంది. భారీగా లావా ఎగసి పడుతుండటంతో అధికారుల సమీపంలోని గ్రామాలను ఖాళీ చేయించారు. కిలోమీటర్ల మేర బూడిదను వెదజల్లుతున్నది. దీంతో అగ్నిపర్వతం చుట్టుపక్కల 8 కిలోమీటర్ల వరకు అధికారులు ఆంక్షలు విధించారు. దానిని నో గో జోన్‌గా ప్రకటించారు.

Pyroclastic flow footage from the Semeru volcano in East Java, Indonesia. Imagine seeing that thing coming toward you. Terrifying. (footage sped up 5x) pic.twitter.com/84D4Dr6IIr — Nahel Belgherze (@WxNB_) December 4, 2022

అగ్నిపర్వతం ఆదివారం మధ్యాహ్నం 2.46 గంటలకు బద్దలయిందని చెప్పారు. కాగా, ఇప్పటివరకు ఎలాంటి ప్రాణ నష్టం జరుగలేదని వెల్లడించారు. సెమేరు అగ్నిపర్వతం గతేడాది కూడా పేలిపోయిందని, అప్పుడు 50 మంది మరణించారని తెలిపారు. కాగా, ఇండోనేషియా ద్వీపంలో క్రియాశీలకంగా ఉన్న 142 అగ్నిపర్వతాలు ఉన్నాయి. వీటికి పది కిలోమీటర్ల పరిధిలో 8 లక్షల 60 వేల మంది నివసిస్తున్నారు.

#Gunung #Semeru volcano Java Indonesia, eruption with pyroclastic flow, 04.12.20022, 11:41 local time, realtime speed

my prayers are with the people living there pic.twitter.com/YRh7Hd3rOA — Rita Bauer (@wischweg) December 4, 2022

కాగా, ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద అగ్నిపర్వతమైన హవాయి ద్వీపంలోని మౌనా లోవా నవంబర్‌ 28న బద్దలైంది. దీంతో భారీగా లావా, బూడిదను వెదజల్లుతోంది. ఇప్పటికీ లావా ఎగజిమ్ముతోంది. దాదాపు 33 మీటర్ల నుంచి 200 మీటర్ల ఎత్తు వరకు లావా ఎగిసిపడుతోంది. అగ్ని పర్వత పరిసర ప్రాంతాలన్నీ బూడిదతో నిండిపోయారు.

Watch: Fountains of lava up to 200 feet (60 meters) high have been fired into the air from Hawaii's Mauna Loa, geologists say, generating rivers of molten rock from the world's largest active volcano #MaunaLoa #Hawaii #volcano pic.twitter.com/naGOmqMmpw — JUST IN | World (@justinbroadcast) November 29, 2022

విస్ఫోటనానికి ముందు మౌనా లోవా చుట్టూ వరుస భూకంపాలు వచ్చాయి. రిక్టర్‌ స్కేల్‌పై 3.0 కంటే తక్కువ తీవ్రతతో 18 భూకంపాలు సంభవించాయి. కాగా, ఈ అగ్నిపర్వతం సముద్ర మట్టానికి 13,670 అడుగుల ఎత్తులో ఉంది. మౌనాలోవా చివరగా1984లో చివరగా 20 రోజుల పాటు లావా వెదజల్లింది.

869389