FIFA World Cup | అర్జెంటీనాపై గెలుపుకు చిహ్నంగా నేడు సౌదీలో సెలవు.. అంబరాన్నంటిన సంబరాలు..!

November 23, 2022 / 12:33 PM IST

FIFA World Cup | ఖతార్‌ వేదికగా జరుగుతున్న ఫిఫా ప్రపంచకప్‌ టోర్నీలో సంచలనం నమోదైన విషయం తెలిసిందే. టైటిల్‌ ఫేవరేట్‌గా బరిలోకి దిగిన అర్జెంటీనాపై పసి కూన సౌదీఅరేబియా ఘన విజయం సాధించింది. కనీసం పోటీనైనా ఇస్తుందా అన్న అనుమానాలను పటాపంచలు చేస్తూ సౌదీ అరేబియా 2-1తో అర్జెంటీనాపై అద్భుత విజయం సాధించింది. దీంతో ఆ దేశంలో సంబరాలు అంబరాన్నంటాయి.

ఫుట్‌బాల్‌ ప్రపంచకప్‌ చరిత్రలో సౌదీ చిరస్మరణీయ విజయాన్ని సొంతం చేసుకోవడం పట్ల ఆదేశ రాజు సాల్మన్‌ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ఈ మేరకు గెలుపుకు చిహ్నంగా దేశవ్యాప్తంగా బుధవారం సెలవుదినంగా ప్రకటించారు. జాతీయ జట్టు చిరస్మరణీయ విజయాన్ని ఆస్వాదించేందుకు ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్‌ కార్యాలయాలకు తోడు విద్యాసంస్థలకు సెలవు ఇస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. మరోవైపు సెలవు దినాన ఆ దేశ ప్రజలు ఫుల్‌గా ఎంజాయ్‌ చేస్తున్నారు. గెలుపుకు చిహ్నంగా సౌదీ వీధుల్లో తమ జాతీయ జెండాలు ప్రదర్శిస్తూ సందడి చేస్తున్నారు. సౌదీ అరేబియా జట్టుకు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన కట్టడం బుర్జ్‌ ఖలీఫాపై తమ జాతీయ జెండాను ప్రదర్శించారు. ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలు ప్రస్తుతం వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

.. فوز مستحق للصقور الأبطال! ألف مبروك للمنتخب السعودي الذي أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا #كأس_العالم

#السعودية

The Green Eagles have soared! Congratulations to the Saudi National team! #FIFAWorldCup #KSA pic.twitter.com/23OaA2LDF9

— Burj Khalifa (@BurjKhalifa) November 22, 2022