December 15, 2022 / 07:51 PM IST

మాస్కో: రష్యాకు చెందిన అంతరిక్ష నౌక నుంచి ఒక ద్రవం లీక్‌ అవుతున్నది. అంతరిక్షంలోని అంతర్జాతీయ స్పేస్‌స్టేషన్‌లోని రష్యా మాడ్యూల్‌కు డాక్‌ అయిన సోయూజ్‌ ఎంఎస్‌-22 స్పేస్‌క్రాఫ్ట్‌ నుంచి ఇది వెలువడుతున్నది. అంతరిక్ష నౌక వెనుక భాగం నుంచి గుర్తించని లిక్విడ్‌ లీక్‌ అవుతున్నట్లు భూమిపై ఉన్న రష్యా ఖగోళ నిఫుణులు గుర్తించారు. గుర్తించని ద్రవం అంతరిక్షంలోకి వెదజల్లడాన్ని గమనించారు. రష్యన్ వ్యోమగాములు సెర్గీ ప్రోకోపీవ్, డిమిత్రి పెటెలిన్ స్పేస్‌వాక్‌కు సిద్ధమవుతుండగా మాస్కోలోని అంతరిక్ష నిఫుణులు ఈ లీకేజీని గుర్తించారు.

కాగా, గుర్తించని లిక్విడ్‌ లీకేజీ వల్ల సోయూజ్‌ ఎంఎస్‌-22 క్యాప్సూల్‌లోని పరికరాల్లోని పీడనం తగ్గినట్లు తెలుస్తున్నది. ఈ నేపథ్యంలో అందులోని రష్యా వ్యోమగాములు ఎయిర్‌లాక్‌ ప్రెజర్‌ను పునరుద్ధరించారు. అలాగే తమ స్పేస్‌ సూట్లను తొలగించి స్పేస్‌ స్టేషన్‌లోకి తిరిగి వచ్చారు.

మరోవైపు ముగ్గురు వ్యోమగాములను అంతరిక్షంలోకి తీసుకెళ్లిన స్పేస్‌క్రాఫ్ట్‌ నుంచి వెలువడుతున్న ద్రవం లీకేజీని పరిశీలిస్తున్నట్లు రష్యా అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ రోస్‌కాస్మోస్ తెలిపింది. నాసా కూడా ఈ విషయాన్ని ధృవీకరించింది. ఈ లీకేజీ వల్ల రష్యా స్పేస్‌క్రాఫ్ట్‌పై పడే ప్రభావాన్ని అంచనా వేస్తున్నట్లు వెల్లడించింది.

WATCH: #BNNUS Reports

Two Russian cosmonauts' planned spacewalk aboard the International Space Station has been canceled after mission controllers discovered "significant leaking" from a docked Soyuz spacecraft. pic.twitter.com/nmVq2ZFvGd

— Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) December 15, 2022