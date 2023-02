Mikhail Abdalkin | రష్యా అధ్యక్షుడి ప్రసంగం.. చెవులకు నూడిల్స్‌ తగిలించుకొని విన్న ఎంపీ..! దీని అర్థం ఏంటంటే..?

February 25, 2023 / 04:42 PM IST

Mikhail Abdalkin | ఉక్రెయిన్‌ (Ukraine)పై రష్యా (Russia) సైనిక చర్యలను ప్రారంభించి ఏడాదికావొస్తున్న సందర్భంగా ఆ దేశ అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్‌ పుతిన్‌ (Vladimir Putin) ఇటీవల ప్రసంగించారు. పశ్చిమ దేశాలే ఈ యుద్ధానికి కారణమని, ఇందుకు ఆ దేశాలే బాధ్యత వహించాలన్నారు. అయితే, రష్యాకు చెందిన పార్లమెంట్‌ సభ్యుడు మిఖాయిల్‌ అబ్దాల్కిన్‌ అధ్యక్షుడి ప్రసంగాన్ని చెవికి నూడిల్స్‌ను తగిలించుకొని విన్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. నేను పూర్తిగా మద్దతు ఇస్తున్నాను. నేను ప్రతిదీ అంగీకరిస్తున్నాను. గొప్ప ప్రసంగం. 23 ఏళ్లలో నేను అలాంటిది వినలేదు. ఆనందంగా, ఆశ్చర్యంగా ఉంది’ అని పేర్కొన్నారు. అయితే, ఈ చర్య ఎంపీని చిక్కుల్లోకి పడేసింది. అధ్యక్షుడి ప్రసంగాన్ని ఎగతాళి చేసేలా వ్యవహరించిన మిఖాయిల్‌పై రష్యా కమ్యూనిస్ట్‌ పార్టీ దర్యాప్తునకు ఆదేశించింది.

‘టు హ్యాంగ్ నూడుల్స్ ఆన్ ఇయర్స్’ (Hang noodles on ears) అనే ఇంగ్లిష్ జాతీయం ఉన్నది. దీని అర్థమేంటంటే.. వ్యక్తిని తప్పుదారి పట్టించడం లేదా మోసం చేయడం. అయితే, ఈ మాటలు పరోక్షంగా పుతిన్‌ను అన్నట్లుగా పార్టీ భావిస్తోంది. దీన్ని తమకు అనుకూలంగా మలుచుకున్న ఉక్రెయిన్.. పుతిన్ మాటలను సొంత దేశంలోని ఎంపీలే నమ్మడం లేదంటూ విమర్శించింది. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోను ఉక్రెయిన్ సలహాదారు ఆంటోన్ హెరాషెంకో (Alexander Yushchenko) ట్వీట్ చేశారు.

‘నా చెవులకు నూడుల్స్ వేలాడదీయవద్దు అని అంటే.. నన్ను మోసం చేయకు, నాతో అబద్ధం చెప్పకు అని అర్థం’ అని క్యాప్షన్‌ పెట్టారు. దీన్ని కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ తీవ్రంగా స్పందింస్తూ.. అధ్యక్షుడి ప్రసంగాన్ని ఎగతాళి చేసినందుకు సమర డూమా డిప్యూటీ మిఖాయిల్ అబ్దాల్కిన్‌ను శిక్షిస్తామని తెలిపింది. ఈ మేరకు దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు వివరించింది. ఈ వ్యవహారంపై మరో ఎంపీ అలెగ్జాండర్‌ ఖిన్‌స్టెయిన్‌ స్పందిస్తూ.. మిఖాయిల్‌ తీరు రష్యా చట్టసభలకు కాకుండా ఉక్రెయిన్‌కు మరింత అనుకూలంగా ఉందన్న ఆయన.. అబ్దాల్కిన్‌పై చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు.

Mikhail Abdalkin, deputy of Samara council (Russia), listened to Putin’s address with noodles on his ears.

“Hang noodles on ears” – idiom meaning to mislead or fool a person. “Don’t hang noodles on my ears!” – means don’t fool me, don’t lie to me. pic.twitter.com/UfKyqN8gWs

