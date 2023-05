May 9, 2023 / 07:17 PM IST

ఇస్లామాబాద్‌: పాకిస్థాన్‌ మాజీ ప్రధాని ఇమ్రాన్‌ ఖాన్‌ తన అరెస్టుకు ముందు అక్కడి పాలకులపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. ఈ మేరకు తన అరెస్టుకు కొన్ని గంటల ముందు ట్విటర్‌లో ఒక వీడియో పెట్టారు. ఈ డఫర్‌గాళ్ల (మంద బుద్ధిగల వాళ్లు) కింద బతుకడం కంటే చావడానికే తాను సిద్ధంగా ఉన్నానని ఆ వీడియోలో ఖాన్‌ వ్యాఖ్యానించారు. మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారా..? అని ప్రశ్నించారు. తన మీద ఎలాంటి కేసులు లేవని, అయినా తనను జైల్లో పెట్టాలనే ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం తప్పుడు కేసులు బనాయించిందని ఆరోపించారు.

దేశంలో ఎన్నికల సమయం దగ్గర పడటంతో తనను ప్రచారం చేయకుండా అడ్డుకోవాలని షెబాజ్‌ షరీఫ్‌ సర్కారు కుట్ర పన్నిందని విమర్శించారు. అంతేగాక తనకు వ్యతిరేకంగా పాక్‌ సర్కారు అనేక కుట్రలు చేస్తున్నదని వీడియోలో ఖాన్‌ వ్యాఖ్యానించారు. అయితే, ఇమ్రాన్‌ ఖాన్‌ ఆ వీడియోను ట్విటర్‌లో పోస్టు చేసిన కొన్ని గంటలకే ఇస్లామాబాద్‌ కోర్టు ప్రాంగణంలో పాకిస్థాన్‌ రేంజర్స్‌ ఆయనను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. దాంతో ఇమ్రాన్‌ ఖాన్‌ వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

My reply to ISPR & attempts by PDM & their handlers to arrest me for two reasons: 1. To prevent me from campaigning bec InshaAllah when elections are announced I will be doing jalsas. 2. To prevent me from mobilising the masses for street movement in support of Constitution if… pic.twitter.com/IQIQmFERah

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) May 9, 2023