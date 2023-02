February 15, 2023 / 09:49 AM IST

టొరంటో: కెన‌డాలో హిందూ ఆల‌యాల‌పై దాడులు జ‌రుగుతూనే ఉన్నాయి. మిస్సిసాగ‌లోని రామ మందిరం గోడ‌ల‌పై ఇండియాకు వ్య‌తిరేకంగా గ్రాఫిటీ బొమ్మ‌లేశారు. టొరంటోలో ఉన్న భార‌తీయ కౌన్సులేట్ ఈ ఘ‌ట‌న‌ను ఖండించింది. స‌రైన చ‌ర్య‌లు తీసుకోవాల‌ని కౌన్సుల్ జ‌న‌ర‌ల్ ఆ దేశాన్ని కోరారు. ఈ ఘ‌ట‌న‌పై ద‌ర్యాప్తు చేప‌ట్టాల‌ని కెన‌డా స‌ర్కార్‌ను కోరిన‌ట్లు కౌన్సులేట్ త‌న ట్వీట్‌లో తెలిపింది.

We strongly condemn the defacing of Ram Mandir in Missisauga with anti-India graffiti. We have requested Canadian authorities to investigate the incident and take prompt action on perpetrators.

— IndiainToronto (@IndiainToronto) February 14, 2023