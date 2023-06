Bebe Rexha | స్టేజీపై పాడుతుండగా పాప్‌ సింగర్‌ బెబే రెక్సాపై మొబైల్‌ విసిరిన అభిమాని.. కంటికి గాయం, ఆస్పత్రికి తరలింపు.. Viral video

June 21, 2023 / 03:50 PM IST

న్యూయార్క్‌: ప్రముఖ పాప్‌ గాయని బెబే రెక్సా ప్రదర్శన ఇస్తుండగా ఓ అభిమాని ఆమెపై మొబైల్‌ ఫోన్‌ విసిరాడు. ఆ మొబైల్‌ రెక్సా కన్నుకు తాకడంతో.. ఆమె వెంటనే రెండు చేతులతో గాయం తగిలిన చోట అదిమి పట్టుకుని మోకాళ్లపై కూలబడింది. వెంటనే ఆమె టీమ్‌ రెక్సాను హుటాహుటిన ఆస్పత్రికి తరలించింది. పరిశీలించిన వైద్యులు కన్నుకు ఏం కాలేదని తెలిపారు. కనుబొమ్మపై అయిన గాయానికి చికిత్స చేశారు.

వివరాల్లోకి వెళ్తే.. అమెరికాలోని న్యూయార్క్‌ నగరంలో పాప్‌ సింగ్‌ బెబే రెక్సాతో ఓ ఈవెంట్‌ నిర్వహించారు. ఆ సందర్భంగా బెబే రెక్సా స్టేజీపై పాట పాడుతుండగా 27 ఏళ్ల నికోలస్‌ మాల్వగ్న ఆమెపైకి అతని మొబైల్‌ ఫోన్‌ను విసిరాడు. ఆ ఫోన్‌ నేరుగా వెళ్లి బెబే రెక్సా కన్నుపై తాకింది. దాంతో ఆమె అక్కడికక్కడే మోకాళ్లపై కూలబడింది. వెంటనే ఆమెను ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స చేయించారు.

అయితే, బెబే రెక్సాపై ఫోన్‌ ఎందుకు విసిరావని నికోలస్‌ను ప్రశ్నించగా తాను సరదా విసిరానని, అది ఆమె కన్నుకు తగులుతుందని అనుకోలేదని చెప్పాడు. జరిగిన పొరపాటుకు క్షమాపణ కోరాడు. మరోవైపు, కంటికి గాయంతో ఉన్న ఓ ఫొటోను బెబే రెక్సా సోషల్ మీడియాలో షేర్‌ చేసింది. తానిప్పుడు క్షేమంగానే ఉన్నానని పేర్కొంది. కాగా, బెబే రెక్సా పాట పాడుతుండగా అభిమాని మొబైల్‌ విసిరిన ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్నది.

Absolutely great show ruined by a fan throwing their phone at @BebeRexha hopefully she is ok after that pic.twitter.com/4eBScgurv5

— Alex Chavez (@captiv_8_) June 19, 2023