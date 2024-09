PM Modi | ప్రధాని మోదీకి సాదర స్వాగతం పలికిన బ్రూనై సుల్తాన్‌

September 4, 2024 / 10:32 AM IST

PM Modi | ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ (PM Modi) బ్రూనై (Brunei) పర్యటన కొనసాగుతోంది. రెండు రోజుల ద్వైపాక్షిక పర్యటనలో భాగంగా మంగళవారం ప్రధాని బ్రూనై చేరుకున్నారు. భారత్‌ ప్రధాని బ్రూనై రావడం ఇదే తొలిసారి. తన పర్యటన సందర్భంగా రెండో రోజైన ఇవాళ బ్రూనై రాజు హాజీ హసనల్‌ బోల్కియాను మోదీ మీట్‌ అయ్యారు. ప్రపంచంలోనే అత్యంత పొడవైన రాజభవనంగా పేరొందిన రాజు నివాసంలో మోదీకి ఘన స్వాగతం లభించింది. రాజుతోపాటు ఆయన కుటుంబ సభ్యులు ప్రధానికి సాదర స్వాగతం పలికారు.

Building stronger 🇮🇳-🇧🇳 relations.

PM @narendramodi was warmly welcomed at the Istana Nurul Iman by His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah of Brunei and his close family members.

🇧🇳 is an important partner in India’s ‘Act East’ Policy and its Vision of the Indo-Pacific. pic.twitter.com/zVcBTOM1Lz

— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) September 4, 2024