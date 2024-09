September 4, 2024 / 09:44 AM IST

ముంబై: వ్యాపార‌వేత్త ఆనంద్ మ‌హేంద్ర‌(Anand Mahindra).. తాను వాడుతున్న కార్ల గురించి క్లారిటీ ఇచ్చారు. మ‌హేంద్ర కంపెనీ ఓన‌ర్ విదేశీ కార్ల‌లో తిరుగుతున్న‌ట్లు వ‌చ్చిన ఓ వార్త‌కు ఆయ‌న స్పందించారు. అత‌ని వ‌ద్ద బోల‌డ‌న్ని ల‌గ్జ‌రీ కార్లు ఉన్న‌ట్లు ఆ స్టోరీలో రాశారు. మేక్ ఇన్ ఇండియాకు స‌పోర్టు ఇచ్చే ఆయ‌న‌.. కేవ‌లం మ‌హేంద్ర అండ్ మ‌హేంద్ర వాహ‌నాల‌ను మాత్ర‌మే వాడుతున్న‌ట్లు చెప్పారు. ప్ర‌స్తుతం స్కార్పియో ఎన్ వాహ‌నాన్ని డ్రైవ్ చేస్తున్న‌ట్లు చెప్పారు. స్వంత కంపెనీ వాహ‌నాలు కాకుండా విదేశీ వాహ‌నాల్లో ఆనంద్ మ‌హేంద్ర తిరుగుతున్న‌ట్లు ఓ ఎక్స్ యూజ‌ర్ త‌న పోస్టుతో వివాదాన్ని క్రియేట్ చేశారు. ఫెరారీ కాలిఫోర్నియా టీ, పోర్షే 911, మెర్సిడీజ్ బెంజ్ ఏఎంజీ లాంటి కార్లు ఆనంద్ మ‌హేంద్ర వ‌ద్ద ఉన్న‌ట్లు ఓ ఆన్‌లైన్ స్టోరీకి చెందిన స్క్రీన్ షాట్‌తో ఎక్స్‌లో పోస్టు చేశారు.

Given Mr. Anand Mahindra’s strong advocacy for “Made in India,” why does he opt to drive BMW and Mercedes cars instead of a Mahindra Thar, which is built by his own company? @anandmahindra pic.twitter.com/aHl299W1DI



ఆ క‌థ‌నంపై ఆనంద్ మ‌హేంద్ర స్పందిస్తూ.. త‌న త‌ల్లి త‌న‌కు డ్రైవింగ్ నేర్పింద‌ని, బ్లూబ‌ర్డ్ అని నిక్‌నేమ్ పెట్టిన ఫియ‌ట్ ప్రీమియ‌ర్ కారులో త‌న‌ను తిప్పిన‌ట్లు ఆయ‌న చెప్పారు. 1991లో మ‌హేంద్ర‌లో చేరిన త‌ర్వాత కేవ‌లం మ‌హేంద్ర కంపెనీ వాహ‌నాల‌ను వాడిన‌ట్లు ఆయ‌న వెల్ల‌డించారు. ఎరుపు రంగు మ‌హేంద్ర స్కార్పియో ఎన్‌ను డ్రైవ్ చేస్తున్న‌ట్లు ఆయ‌న తెలిపారు. త‌మ కంపెనీయే ఆ మోడ‌ల్ వాహ‌నాన్ని త‌యారు చేసింద‌న్నారు. అప్పుడ‌ప్పుడు త‌న భార్య‌కు చెందిన మ‌హేంద్ర ఎక్స్‌యూవీ 700 వాహ‌నాన్ని కూడా వాడుతున్న‌ట్లు వెల్ల‌డించారు.

Hormazd, you have covered Mahindra since the time I joined the company. So you are in a unique position to call out this fabricated and fake story. Thank you.

And for the record:

I was taught how to drive by my mother, in her light sky-blue colour Premier car (earlier known as… https://t.co/BXFr3hfYVU

— anand mahindra (@anandmahindra) September 2, 2024