March 26, 2024 / 01:20 PM IST

మేరీల్యాండ్‌: అమెరికాలోని బాల్టిమోర్‌లో ఉన్న ఫ్రాన్సిస్ స్కాట్ కీ బ్రిడ్జ్ కూలిపోయింది(Bridge Collapse). ఓ భారీ కంటేన‌ర్ బోటు ఢీకొట్ట‌డంతో ఈ దుర్ఘ‌ట‌న జ‌రిగింది. మంగ‌ళ‌వారం తెల్ల‌వారుజామున ఈ సంఘ‌ట‌న జ‌రిగింది. ప‌టాప‌స్కో న‌దిపై నిర్మించిన బ్రిడ్జ్‌ను ఓ భారీ నౌక ఢీకొట్టింది. సింగ‌పూర్ జెండాతో ఆ నౌక ప్ర‌యాణిస్తున్న‌ట్లు తెలిసింది. బాల్టిమోర్ నుంచి ఆ నౌక శ్రీలంక‌లోని కొలంబోకు వెళ్తున్న‌ది. ఆ నౌక‌కు దాలి అన్న పేరున్న‌ది. బ్రిడ్జ్‌కు చెందిన అన్ని లేన్ల‌ను మూసివేసిన‌ట్లు మేరీల్యాండ్ ట్రాన్స్‌పోర్టేష‌న్ అధికారులు పేర్కొన్నారు. ట్రాఫిక్‌ను మ‌రో వైపు మ‌ళ్లించారు. ఏడు మందితో పాటు ఏడు వాహ‌నాలు బ్రిడ్జ్ కూలిన స‌మ‌యంలో న‌దిలో ప‌డిన‌ట్లు బాల్టిమోర్ సిటీ ఫైర్ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. ప్ర‌మాదానికి చెందిన వీడియోలు సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతున్నాయి.

🚨🇺🇸BREAKING: BALTIMORE BRIDGE COLLAPSE – POSSIBLE MASS CASUALTY EVENT

A large container ship struck the Francis Scott Key Bridge in Baltimore, causing significant parts of it to collapse.

Emergency services are searching for multiple cars and people who may have fallen into… pic.twitter.com/WujjcEOMc7

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 26, 2024