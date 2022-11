HIna Rabbani @ Afghn | కాబూల్‌ వచ్చిన పాక్‌ మంత్రి హీనా రబ్బానీ.. హిజాబ్‌ ధరించని హీనా.. వీడియో వైరల్‌

November 30, 2022 / 02:03 PM IST

HIna Rabbani @ Afghn | పాకిస్తాన్‌ విదేశాంగ శాఖ సహాయ మంత్రి హీనా రబ్బానీ ఖర్‌ ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌లో పర్యటిస్తున్నారు. ఆమె వెంట పాకిస్తాన్‌కు చెందిన విదేశాంగ, రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖకు చెందిన అధికారుల బృందం ఉన్నది. పాకిస్తాన్‌-ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌ దేశాల మధ్య నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలను చల్లార్చేందుకు హీనా రబ్బానీ కాబూల్‌లో పర్యటిస్తున్నట్లు పరిశీలకులు భావిస్తున్నారు. అయితే, కాబూల్‌లో కాలిడిన హీనా రబ్బానీ.. తలపై హిజాబ్‌ ధరించకుండానే పురుషుల మధ్యకు రావడం చర్చనీయాంశమైంది. ఆమె పర్యటనకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

పాకిస్థాన్-ఆఫ్ఘనిస్థాన్ దేశాల సరిహద్దుల్లో దాదాపు 6 నెలలుగా తీవ్ర ఉద్రిక్తత నెలకొన్నది. ఇటీవల తాలిబన్ల కాల్పుల్లో ఆరుగురు పాక్ సైనికులు మరణించారు. ఈ ఉద్రిక్తతను తగ్గించేందుకు పాకిస్థాన్ విదేశాంగ శాఖ సహాయ మంత్రి హీనా రబ్బానీ ఖర్ ఆఫ్ఘనిస్థాన్‌లో పర్యటిస్తున్నారు. భారత్‌తో వివాదాలున్న నేపథ్యంలో ఆఫ్ఘాన్‌ సరిహద్దులో పాకిస్తాన్‌ ప్రభుత్వం శాంతిని కోరుకుంటున్నది. సరిహద్దుల్లో ఉద్రిక్తతలు పెరిగిపోతే అది ఆర్థిక భారానికి దారి తీస్తుందని అక్కడి ప్రభుత్వం భావిస్తున్నది.

ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌లో మహిళలపై కఠిన ఆంక్షలు ఉన్నాయి. తాలిబాన్ పాలన ఏర్పాటై ఏడాది గడిచినా ఇప్పటి వరకు ఏ ఒక్క దేశం కూడా గుర్తించలేదు. ఇక్కడ అమ్మాయిలు స్కూల్, కాలేజీలకు వెళ్లడాన్ని నిషేధించారు. మహిళలు మార్కెట్‌ లేదా మరేదైనా ప్రదేశానికి వెళ్లే సందర్భాల్లో ఆమెతో పాటు మగవాళ్లు సంరక్షకులుగా ఉండటం తప్పనిసరి. అలాంటి వాతావరణంలో పాక్‌ మంత్రి హీనా రబ్బానీ ఖర్ కాబూల్ పర్యటనలో విమానం దిగగానే ఆమె శైలిపై వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. హిజాబ్ ధరించలేదు. కనీసం తలపై సాధారణ చున్నీ లేదా స్కార్ఫ్ కూడా లేదు. ఆఫ్ఘాన్‌ ప్రభుత్వ ప్రతినిధి స్థాయి చర్చల సందర్భంలో కూడా ఆమె హిజాబ్ ధరించకుండానే తాలిబాన్ నాయకుల ముందు కూర్చుని ఉన్నారు.

Pakistan’s foreign minister state Hina Rabbani Khar reached Kabul.

I hope that along with our security concern and attacks from Afghanistan border, she will bring the matter of #AfghanWomen , their education and rights. pic.twitter.com/U3PyPkWDGw

— Shama Junejo (@ShamaJunejo) November 29, 2022