Japan Private Satellite | లాంచ్‌ చేసిన క్షణాల్లోనే పేలిపోయిన జపాన్‌ తొలి ప్రైవేట్‌ రాకెట్‌.. VIDEO

March 13, 2024 / 11:05 AM IST

Japan Private Satellite | వాణిజ్య పరంగా అంతరిక్షంలో ప్రయోగాలు చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్న జపాన్‌కు ఆదిలోనే ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఈ ఉదయం నింగిలోకి బయల్దేరిన తొలి ప్రైవేట్ రాకెట్ (Japan Private Satellite) కైరోజ్… లాంచ్ అయిన సెకన్ల వ్యవధిలోనే పేలిపోయింది.

టోక్యోకు చెందిన స్పేస్‌ వన్‌ సంస్థ నిర్మించిన కైరోస్‌ రాకెట్‌ (Kairos rocket) చిన్న ప్రభుత్వ ప్రయోగ ఉపగ్రహాన్ని (small government test satellite) తీసుకొని నింగిలోకి ఎగిరింది. అయితే, గాల్లోకి ఎగిరిన క్షణాల్లోనే 60 అడుగుల పొడవైన ఆ రాకెట్‌ ఒక్కసారిగా పేలిపోయింది (Satellite Explodes Seconds After Launch). భారీగా పొగ, మంటలు వ్యాపించాయి. ఈ ఘటన పశ్చిమ జపాన్‌లోని వకయమ ప్రిఫిక్షర్‌లోని లాంచ్‌ ప్యాడ్‌లో చోటు చేసుకుంది. ఈ పేలుడుతో లాంచ్‌ ప్యాడ్‌ ప్రాంతమంతా నల్లటి పొగ కమ్మేసింది. ఈ ప్రయోగం విజయవంతమై ఉంటే ఆ దేశంలో శాటిలైట్‌ కక్ష్యలోకి ప్రవేశపెట్టిన తొలి ప్రైవేట్‌ సంస్థగా స్పేస్‌ వన్ అవతరించేది. గాల్లో రాకెట్‌ పేలిన దృశ్యాలు ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

Ouch the first Kairos rocket in Japan just, exploded after about 5 seconds. 😬

The launch site at first glance seems ok… I think. pic.twitter.com/mddZrPgJ1e

— Marcus House (@MarcusHouse) March 13, 2024