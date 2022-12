Niagara Falls | గడ్డకట్టిన నయాగరా అందాలు..!

December 28, 2022 / 12:22 PM IST

Niagara Falls | అమెరికా-కెనడా దేశాల మధ్య నయాగరా నదిపై ఉన్న నయాగరా జలపాతం అందాలు వర్ణణాతీతం. ఈ జలపాతం గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే. ప్రపంచంలోనే చూడదగ్గ ప్రదేశాల్లో నయాగరా ఫాల్స్‌ ముందుంటుంది. అంతటి ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ జలపాతం ప్రస్తుతం గడ్డకట్టుకుపోయింది. ప్రస్తుతం అమెరికా వ్యాప్తంగా మంచు తుఫాను బీభత్సం సృష్టిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. అక్కడ ఉష్ణోగ్రతలు భారీగా పడిపోయాయి. ప్రస్తుతం అమెరికా వ్యాప్తంగా ఎటుచూసినా మంచు గడ్డలే కనిపిస్తున్నాయి. దీంతో నయాగరా అందాలు సైతం గడ్డ కట్టుకుపోయాయి.

The day after the great freeze, my family and I went to #NiagraFalls. The #NiagraRiver below it had ice thick enough for you *to technically* get to #Buffalo, #NewYork by foot!

Was it an intriguing and surreal Arctic experience for a kid from California, yes! pic.twitter.com/MAC8IIfjZc

— Escondido Weather Observer (CoCoRaHs: CA-SD-197) (@KCAESCON230) December 23, 2022