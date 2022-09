NASA | డైమార్ఫస్ గ్రహశకలాన్ని ఢీకొట్టిన నాసా అంతరిక్ష నౌక

September 27, 2022 / 07:38 AM IST

డైమార్ఫస్ గ్రహశకలాన్ని నాసా అంతరిక్ష వాహనం ఢీకొట్టింది. సుమారు రూ.2500 కోట్ల విలువైన డార్ట్ (డీఏఆర్‌టీ) స్పేస్‌క్రాఫ్ట్‌.. గంటకు 22,50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణించి ఈ గ్రహశకలాన్ని ఢీకొట్టినట్లు అమెరికా అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ (నాసా) శాస్త్రవేత్తలు వెల్లడించారు. భవిష్యత్తులో భూమి వైపు దూసుకొచ్చే గ్రహశకలాలను నాశనం చేసే ఉద్దేశ్యంతో ఈ ప్రయోగం చేశారు శాస్త్రవేత్తలు.

ఇలా అంతరిక్ష నౌక ఢీకొట్టడంతో గ్రహశకలం గమనంలో ఎంత మార్పు వచ్చిందో ఇప్పుడే చెప్పలేమని, కొంత సమయం పడుతుందని వాళ్లు తెలిపారు. ఈ ప్రయోగం సక్సెస్ అయితే.. భవిష్యత్తులో భూమివైపు దూసుకొచ్చే ప్రమాదకర గ్రహశకలాలను అంతరిక్షంలోనే పక్కకు మళ్లించవచ్చనేది శాస్త్రవేత్తల అంచనా.

IMPACT SUCCESS! Watch from #DARTMIssion’s DRACO Camera, as the vending machine-sized spacecraft successfully collides with asteroid Dimorphos, which is the size of a football stadium and poses no threat to Earth. pic.twitter.com/7bXipPkjWD

— NASA (@NASA) September 26, 2022