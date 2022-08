California లో ఢీకొన్న రెండు విమానాలు.. పలువురు మృతి

August 19, 2022 / 08:18 AM IST

కాలిఫోర్నియా: అమెరికాలోని కాలిఫోర్నియాలో (California) రెండు విమానాలు ఢీకొని కుప్పకూలిపోయాయి. ఈ దుర్ఘటనలో పలువురు మరణించారు. గురువారం మధ్యాహ్నం 2.56 గంటల సమయంలో (అమెరికా కాలమానం ప్రకారం) కాలిఫోర్నియాలోని వాట్సన్‌విల్లేలోని మున్సిపల్‌ విమానాశ్రయంలో రెండు చిన్నపాటి విమానాలు దిగేందుకు ప్రయత్నించాయి. ఈ క్రమంలో ఒకదానికొకటి ఢీకొని కుప్పకూలి పోయాయని అధికారులు తెలిపారు. ఈ ప్రమాదంలో పలువురు ప్రయాణికులు మరణించారని ప్రాథమికంగా నిర్ధారించారు. ఎంతమంది మరణించారనే విషయంపై స్పష్టత రావాల్సి ఉందన్నారు. ఈ ఘటనపై విమానయాన అధికారులు దర్యాప్తు చేస్తున్నామన్నారు.



Multiple agencies responded to Watsonville Municipal Airport after 2 planes attempting to land collided. We have reports of multiple fatalities.

Report came in at 2:56pm.

Investigation is underway, updates to follow. pic.twitter.com/pltHIAyw5p

— City of Watsonville (@WatsonvilleCity) August 18, 2022