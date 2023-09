September 8, 2023 / 11:26 AM IST

వాషింగ్ట‌న్‌: అంగార‌కుడి గ్ర‌హంపై ఆక్సిజ‌న్ ఉత్ప‌త్తి చేసింది నాసా(NASA)కు చెందిన మోక్సీ ప‌రిక‌రం. అత్యంత విజ‌య‌వంతంగా ఈ ప్ర‌క్రియ జ‌రిగిన‌ట్లు నాసా వెల్ల‌డించింది. ప‌ర్సీవ‌రెన్స్ రోవ‌ర్‌లో ఉన్న మోక్సీ ప‌రిక‌రం ద్వారా.. మార్స్ గ్ర‌హంపై ఉన్న కార్బ‌న్‌డైయాక్సైడ్‌ను విజ‌య‌వంతంగా ఆక్సిజ‌న్‌గా మార్చిన‌ట్లు నాసా తెలిపింది. మైక్రోఓవెన్ సైజులో ఉన్న‌ మార్స్ ఆక్సిజ‌న్ ఇన్ సిటు రిసోర్స్ యుటిలైజేష‌న్ ఎక్స్‌ప‌రిమెంట్ ప‌రిక‌రం 16వ సారి ఆక్సిజ‌న్‌ను ఉత్ప‌త్తి చేసిన‌ట్లు నాసా చెప్పింది. ఈ స‌క్సెస్ ద్వారా భ‌విష్య‌త్తులో చేప‌ట్ట‌బోయే మాన‌వ ప్ర‌యోగాల‌ను మార్గం సుగ‌మం అవుతుంద‌ని నాసా పేర్కొన్న‌ది.

MOXIE, an oxygen-producing instrument on @NASAPersevere, has successfully completed its Mars mission. The tech demo successfully tested converting Martian CO2 into oxygen, which could help pave the way for future human missions to Mars.

Learn more: https://t.co/pw5Fud4e4G pic.twitter.com/fPIEnXVUIy

— NASA Mars (@NASAMars) September 7, 2023