October 4, 2023 / 03:31 PM IST

స్టాక్‌హోమ్‌: ర‌సాయ‌శాస్త్రంలో ఇవాళ ఈ యేటి నోబెల్ బ‌హుమ‌తి(Nobel Prize) విజేత‌ల‌ను ప్ర‌క‌టించారు. ఆ అవార్డు ఈసారి ముగ్గురు శాస్త్ర‌వేత్త‌ల‌ను వ‌రించింది. మౌంగి జీ బావెండి, లూయిస్ ఈ బ్రుస్, అలెక్సి ఐ ఎకిమోవ్‌ల‌కు ర‌సాయ‌శాస్త్రంలో 2023 నోబెల్ బ‌హుమ‌తి ద‌క్కిన‌ట్లు ఇవాళ ద రాయ‌ల్ స్వీడిష్ అకాడ‌మీ ఆఫ్ సైన్సెస్ ప్ర‌క‌టించింది. క్వాంట‌మ్ డాట్స్ విశ్లేష‌ణ‌, ఆవిష్క‌ర‌ణ‌లో ఆ ముగ్గురు శాస్త్ర‌వేత్త‌లు కీల‌క పాత్ర పోషించిన‌ట్లు నోబెల్ క‌మిటీ వెల్ల‌డించింది. నానో పార్టిక‌ల్స్ డెవ‌లప్మెంట్ లోనూ శాస్త్ర‌వేత్త‌లు ముఖ్య భూమికి నిర్వ‌ర్తించారు.

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 #NobelPrize in Chemistry to Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus and Alexei I. Ekimov “for the discovery and synthesis of quantum dots.” pic.twitter.com/qJCXc72Dj8

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 4, 2023