March 12, 2022 / 10:33 AM IST

కీవ్: ఉక్రెయిన్‌లోని మెలిటోపోల్ న‌గ‌రాన్ని ర‌ష్యా సేన‌లు చేజిక్కించుకున్నాయి. అయితే ఆ న‌గ‌ర మేయ‌ర్ ఇవాన్ ఫెడొరోవ్‌ను ర‌ష్యా బ‌ల‌గాలు అప‌హ‌రించిన‌ట్లు ఉక్రెయిన్ ఆరోపించింది. ర‌ష్యా యుద్ధ నేరాల‌కు పాల్ప‌డుతున్న‌ట్లు ర‌ష్యా పేర్కొన్న‌ది. ఉక్రెయిన్ అధ్య‌క్ష కార్యాల‌యానికి చెందిన ఓ సీనియ‌ర్ అధికారి కిడ్నాప్‌కు చెందిన వీడియోను ట్విట్ట‌ర్‌లో షేర్ చేశారు. ఇవాన్ త‌ల‌కు ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్‌ను త‌గిలించి ర‌ష్యా సైనికులు తీసుకువెళ్లిన‌ట్లు ఉక్రెయిన్ పార్ల‌మెంట్ పేర్కొన్న‌ది. శ‌త్రువుల‌కు స‌హ‌క‌రించేందుకు ఇవాన్ వ్య‌తిరేకించార‌ని, మేయ‌ర్ ధైర్యంగా ఎదురించార‌ని అధ్య‌క్షుడు జెలెన్‌స్కీ ఓ వీడియోలో సందేశం ఇచ్చారు.

In this today's video from the occupied #Melitopol city in #Zaporizhzhya province you can see how in the middle of the day the #Russian soliders kidnap Ivan Fedorov, a mayor of the city. Video shared by the Ukraine presidential office (Kyrylo Tymoshenko). [Thread⬇️] pic.twitter.com/ei5cykbSYP

— Victor Kovalenko (@MrKovalenko) March 11, 2022