February 27, 2022 / 06:03 PM IST

మ్యాజిక్ అంటేనే ట్రిక్‌తో చేస్తారు. మ్యాజిక్‌ను చూసి చాలా సార్లు అవాక్క‌వుతుంటాం. అస‌లు.. ఎలా చేశాడు ఈ మ్యాజిక్ అని త‌ల‌గోక్కుంటాం. ఎలా జ‌రిగింది అని అనుకుంటాం. ఎంత ఆలోచించినా అంతు ప‌ట్ట‌దు. అస‌లు ఈ మ్యాజిక్ ఎలా చేస్తారు బాబోయ్ అనుకుంటాం. సోష‌ల్ మీడియాలో కూడా కొన్ని మ్యాజిక్ వీడియోలు తెగ హ‌ల్‌చ‌ల్ చేస్తుంటాయి.

తాజాగా అటువంటి వీడియోనే ఒక‌టి సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతోంది. షుగ‌ర్ ఫ్యాకెట్‌తో ఓ వ్య‌క్తి చేసిన మ్యాజిక్ వీడియోను చూసి మీరు కూడా అవాక్క‌వుతారు. ఆ వీడియోలో ఓ వ్య‌క్తి షుగ‌ర్ సాచెట్‌ను తీసుకొని షుగ‌ర్‌ను త‌న కుడి చేతిలో పోస్తాడు. ఆ త‌ర్వాత ఆ షుగ‌ర్‌ను పైకి విసురుతాడు. ఆ త‌ర్వాత లెఫ్ట్ హ్యాండ్‌తో క్యాచ్ చేసి అంద‌రికీ చూపిస్తాడు. అస‌లు పైకి విసిరిన షుగ‌ర్‌ను క్యాచ్ ప‌ట్ట‌డం ఏంటి.. దాన్ని చేతుల్లో పోసి చూపించ‌డం ఏంటి అని నెటిజ‌న్లు ఆ వీడియో చూసి ముక్కున వేలేసుకుంటున్నారు. మీరు కూడా ఆ వీడియో ఒక‌సారి చూసి అది ఎలా జ‌రిగిందో చెప్పండి చూద్దాం.

I’ve watched this 57 times and still can’t figure it out 😵‍💫 (via jadon.ray/TT) pic.twitter.com/TjsFrm7Udg

— Overtime (@overtime) February 25, 2022