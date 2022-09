Pubs | 17 గంటల్లో 67 పబ్బుల్లో తాగిన యువకుడు.. మెచ్చుకుంటున్న ప్రజలు!

September 23, 2022 / 08:48 PM IST

ఒక యువకుడు వరుసపెట్టి పబ్బులు తిరిగేశాడు. ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు అదే పనిలో ఉన్నాడు. ఈ క్రమంలో ప్రపంచ రికార్డు కూడా సృష్టించాడు. అతని పేరే నాథన్ క్రింప్. 22 ఏళ్ల నాథన్‌‌కు తన పెంపుడు కుక్క కారా అంటే చాలా ప్రేమ. కేన్సర్ కారణంగా అది 2020 అక్టోబరులో కన్నుమూసింది. దీనికోసం ఏదో ఒకటి చేయాలనే తపనతో ఈ నెల 17వ తేదీన అంటే శనివారం నాడు గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డు బ్రేక్ చేసేందుకు అతను ప్రయత్నించాడు.

ఈ క్రమంలోనే ఆ రోజున అత్యధిక పబ్బులు తిరిగి రికార్డు సృష్టించాడు. దీని గురించి నాథన్.. ‘ఇంతకుముందు 24 గంటల్లో 54 పబ్బులు తిరిగి గారెత్ మర్ఫీ సృష్టించిన గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డును నేను బద్దలు కొట్టేందుకు ప్రయత్నిస్తా. ఒక కుక్కలా డ్రెస్ చేసుకొని ఈ ఛాలెంజ్‌లో పాల్గొంటా’ అని తన క్యాంపెయిన్‌లో రాసుకొచ్చాడు. ఈ ఛాలెంజ్‌లో భాగంగా శనివారం నాడు మొత్తం 17 గంటల్లో 67 పబ్బులకు వెళ్లాడు. అలా వెళ్లిన ప్రతిచోట ఒక డాగ్ ట్రస్ట్‌ కోసం విరాళాలు కూడా స్వీకరించాడు.

కనీసం 25 పబ్బులు వెళ్లే వరకు తనకు పెద్దగా మత్తు ఎక్కదని అనుకున్నానని, కానీ 15 పబ్బులకు వెళ్లే సరికి తల తిరిగిపోయిందని ఈ సందర్భంగా నాథన్ చెప్పాడు. ఇది తన జీవితంలో తీసుకున్న అత్యంత సాహసోపేతమైన సవాల్ అని చెప్పిన అతను.. ఎలాగైనా ఛాలెంజ్ పూర్తి చేయడం కోసం ఒక పబ్బులో ఆల్కహాల్ తాగితే, మరో పబ్బులో నాన్-ఆల్కహాల్ డ్రింక్ తీసుకున్నానని చెప్పాడు.

దీని కోసం తను కనీసం 20-30 లీటర్లు డ్రింక్ తాగాల్సి వచ్చిందని, దీంతో టాయిలెట్‌కు వెళ్లడంతోనే చాలా టైం వేస్ట్ అయిపోయిందని వివరించాడు. చనిపోయిన పెంపుడు కుక్క కోసం నాథన్ చేస్తున్న పని చూసిన చాలా మంది తమకు తోచినంత విరాళాలు ఇచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. అతను ప్రారంభించిన ‘గో ఫండ్ మీ’ పేజిలో కూడా చాలా మంది విరాళాలు ఇచ్చారు.

This guy was a former pupil, friend and someone I mentored (MANY years ago!). He’s doing a sponsored pub crawl to raise money for a local dog shelter/charity. Please give generously if you can.😀👏 #Sponsor WORLD RECORD ATTEMPT, 75 PUBS IN 24 HOURS

https://t.co/ZeosyZg3h8

— John Wells (@JPWPhoenix) September 13, 2022